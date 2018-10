José Miguel Viñuela y críticas al team "Mekano": "Ciertas chiquillas no saben cómo salir al escenario"

Ya han pasado dos semanas desde que el team "Mekano" hizo su regreso. Encabezados por José Miguel Viñuela, el grupo de bailarines y ex rostros televisivos de Mega, realizaron el primer show de su gira en la comuna de Maipú, donde se les unió la alcaldesa Kathy Barriga.

Pero esa presentación fue el inicio de una serie de cuestionamientos a la puesta en escena del team "Mekano". Críticas que fueron comandadas por Daniela Aránguiz, desde su tribuna como panelistas del matinal "La mañana" de CHV. a esposa de Jorge Valdivia no se guardó nada y tildó de poco prolijo el show. Es más, lo catalogó como una "clase de zumba". Tras estos dichos, la polémica se armó y la primera en responderle fue Romina Sáez.

Publimetro Chile Animadores de Viña 2019 envían recado "al hueso" a sus jefes en el inicio de la gira del Festival Tras visitar el matinal de Telemundo y ver las diferencias con sus propios programas, no tuvieron filtro en enviar directo mensaje a TVN y Canal 13

Pero el tema quedó lejos de ser olvidado y este lunes en la mañana, José Miguel Viñuela, quien es responsable de este regreso del team "Mekano", volvió a referirse a los dichos de Aránguiz y el daño que le habría generado al retorno de los bailarines. "Hemos sido testigos de cómo han desprestigiado a los chiquillos de la gira "Mekano", simplemente porque estamos más viejos, por esto y esto otro", dijo, mientras en el panel analizaban el caso de la actriz Julia Roberts, quien eliminó la opción de comentarios en su cuenta de Instagram, por los mensajes, ataques y críticas que le dejaban en sus publicaciones.

"Lo más triste de todo es cuando tus propios pares lo hacen en los otros canales. Gente que estuvo en el programa y que, de alguna manera, te genera un ruido”, expuso el animador, y agregó: "(Daniela Aránguiz) Pone, de alguna manera, un ruido y hace que la gente se embale y lo haga. Y yo he visto, he sido testigo, cómo a ciertas chiquillas les duele. Se sienten mal, no saben cómo salir al escenario. De verdad lo digo".

Publimetro Chile Los 5 casos más icónicos de “Carmen Gloria a tu servicio” en sus 100 capítulos El espacio de TVN logra posicionarse en el segundo lugar de su horario

Viñuela aseguró que le daba mucha pena la situación, pero que a el no le duele "porque no tengo problemas en salir en zunga y mostrar la guata". "Me da lo mismo y me río de mí mismo. Pero no todo el mundo tiene esa facultad. No todo el mundo tiene la posibilidad de aceptarse guatón o como sea. Para las mujeres es mucho más delicado”, sentenció.