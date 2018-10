Habrá que resistir un poco más: secuela de "Wonder Woman" retrasa su estreno para 2020

Es quizás la película más exitosa del universo cinematográfico de DC y la más (y básicamente única) aclamada por la crítica especializada.

Hablamos de "Wonder Woman", la cinta protagonizada por Gal Gadot que retrata la vida y hazañas de la princesa amazona Diana y que se robó los elogios por una original trama tras los fallidos intentos de la productora Warner Bros. por competir con Disney/Marvel.

Y como era de esperarse, los fans de ls poderosa superheroína ya estaban ansiosos por ver la secuela de la cinta programada originalmente para el 1 de noviembre de 2019.

Sin embargo, ahora tendrán que esperar más.

La compañía a cargo de la producción decidió postergar el estreno de "Wonder Woman 1984" (ése es el título de la segunda parte) para el 5 de junio de 2020, o sea siete meses después de su fecha original.

La actriz Gal Gadot realizó el anuncio oficial esta tarde a través de su cuenta de Twitter:

"Súper emocionada de anunciar que, gracias al cambiante entorno, podemos devolver a Wonder Woman a su hogar legítimo. 5 de junio de 2020. ¡Si no vas, te lo pierdes!".

Super excited to announce that, thanks to the changing landscape, we are able to put Wonder Woman back to its rightful home. June 5, 2020. Be there or be square!!!

✨🙅‍♀️✨ pic.twitter.com/Wj8ORUQLdg

— Gal Gadot (@GalGadot) October 22, 2018