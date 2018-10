Carola de Moras y su incierto futuro en TV

Éste no ha sido el año para Carola de Moras. La animadora, que hasta febrero pasado se lucía sobre el escenario de la Quinta Vergara liderando el Festival de Viña del Mar junto a Rafael Araneda, ahora podría quedar sin pantalla hasta nuevo aviso y su futuro en Chilevisión pendería de un hilo.

Según cuentan a Publimetro desde las dependencias de la señal ubicada en la ex Machasa, las declaraciones de la otrora modelo a La Estrella de Valparaíso, anunciando que “le cerramos la puerta” a los matinales y que no volvería a “La Mañana”, no cayeron nada de bien en la plana ejecutiva. Ocurre que Carola de Moras mantenía el compromiso de retomar sus funciones en el espacio que también lidera Araneda tras el fin de “Bake off”, y ellos se enteraron por la prensa que había decidido dar un paso al costado.

Aunque los ejecutivos se sorprendieron, al interior del equipo del matinal veían venir esta resolución. “Ella se quería ir hace rato. No se llevaba bien con varias personas del programa, no le gustaba el panel y tampoco los temas que se trataban. No estaba cómoda”, cuenta una fuente cercana a la producción que ya estaría buscándole una reemplazante definitiva (recordemos que hasta ahora sus funciones las cumple la periodista Paulina Rojas).

La salida de Carola de Moras de “La Mañana” pone en vilo su futuro en el canal propiedad de Time Warner. Su contrato finaliza a fin de año y, a pesar de que en CHV aún mantienen la intención de negociar su permanencia, revelan que las condiciones que se le ofrecerán para quedarse serán muy distintas a las que tenía hasta ahora. De partida, si la animadora decide renovar su vínculo con la señal su sueldo disminuirá considerablemente.

Hasta ahora De Moras recibía remuneraciones cercanas a los 18 millones de pesos, por realizar el Festival de Viña del Mar y el matinal. Al no contar con ambos proyectos, obviamente el escenario para ella sería otro. “Ahora es muy cara para el canal”, dice otra fuente.

Cabe mencionar que los ejecutivos y la conductora habían quedado de acuerdo, hace un par de semanas, de reunirse a principios de noviembre para iniciar las negociaciones de la renovación de su contrato, ver los detalles de su “comprometido” retorno a “La Mañana” y evaluar juntos “Bake off”, espacio que, internamente, tiene a todos muy contentos e, incluso, están considerando la opción de una segunda temporada. Sin embargo, tras sus últimas declaraciones, en las oficinas de la ex Machasa esperan reunirse con ella apenas regrese del viaje que, por estos días, presume en redes sociales, para aclarar sus declaraciones sobre el matinal y definir su continuidad en sus filas.