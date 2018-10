"The Crown": Esta actriz interpretará a Camila Parker en la tercera temporada de la serie

La próxima temporada de la exitosa serie de Netflix, 'The Crown' ya ha anunciado más y más detalles del reparto que irán sumando para poder contar la historia, en los primeros años de adulto de el Príncipe Carlos, Camila Parker e incluso Lady Di. Esta semana ha sido anunciado que el papel de Camilla Parker Bowles tendrá protagonismo en la serie. También conocida como Camilla, duquesa de Cornwall, será uno de los temas ceentrales de la tercera temporada.

Emerald Fennell will play Camilla Shand in The Crown Season Three. pic.twitter.com/vQVnOWzaN9

Para desarrollar el personaje, fue escogida la actriz Emerald Fennell, conocida por su trabajo en 'Call the Midwife', para interpretar el papel de la duquesa. Sobre este nuevo reto actoral, la actriz comentó:

Popping in from a short holiday hiatus to say Emerald Fennell is playing Camilla Parker Bowles in season three of The Crown. pic.twitter.com/Qni1F79NQf

— Jetgirl Says Stuff (@jetgirl78) October 22, 2018