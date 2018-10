Residente hizo vibrar al público del Movistar Arena

View this post on Instagram

Gracias eternamente Chile 🙏 La fuerza de ustedes en cada concierto me da vida pa’ seguir. Me he tenido que joder en esta industria para poder hacer que mi música le llegue a la gente. Sigo luchando contra la mayoría de las emisoras de radio porque si no llego con plata no me suenan y he tenido que probarle a cada promotor de conciertos que los números en las redes sociales nunca van a poder contra la honestidad de un artista. Ya el chiste de Google Ads en donde se compraban views en YouTube se acabó,el mismo que usé en “sexo” pa probar mi punto. Solo falta que Spotify se ponga a caminar derecho en nombre del arte porque lo que están haciendo ahora es una falta de respeto a todos los que creemos en la música. Pero tranquilos que en mi disco nuevo bajaré con fuego 🔥 Forever thankful Chile 🙏 Your energy in each concert gives me life to keep going. I’ve had to struggle hard in this industry for my music to reach the people. I keep battling against the majority of the radio stations because if I don’t show up with money they don’t play my music and I’ve had to prove to each concert promoter that numbers in social media will never compare with the honesty of an artist. The Google Ads game where you could buy YouTube views is over, the only pending thing is that Spotify starts walking straight in the name of art because what they are doing now is nothing more than showing a total lack of respect to all of us who believe in music. But don’t worry, I’ll come down with some fire on my new album 🔥 Photo by @worldjunkies