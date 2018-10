Tatania Merino a Kike Morandé: "Lo que sea una pierna con falda, él se hace el lindo"

"A Kike se le había pasado esa cosa de pelear con la gente", dijo Julio César Rodriguez el viernes en la noche, durante un nuevo episodio de "Primer plano". Es que el conductor del espacio de CHV, no dejó pasar las palabras del animador de "Morandé con compañía" con las que defendió a Álvaro Salas, en medio de la polémica que protagoniza, tras la demanda de paternidad que interpuso en su contra Soledad Rodríguez.

"Un saludo a quien fuera mi compañero por años en 'Viva el lunes' y que hoy día lo deben haber hecho mierda en el otro canal. Así es la vida, redonda… Ya le va a caer a los huevones”, fueron las palabras que dijo Morandé al finalizar su programa la semana pasada.

Publimetro Chile Kike Morandé defiende a Álvaro Salas y arremete contra "Primer Plano": "Ya le va a caer a los weo…" Fue el viernes, cuando finalizaba "Morandé con compañía".

Por ello, Rodríguez no dudó en aprovechar la pantalla para afirmar que "no podemos ser tanta pencas y tenerle miedo a Kike Morandé", con la intención que Tatiana Merino se refiriera a la defensa que hizo el animador en favor de Salas. "No me extraña. Él lo defiende porque es su amigo", dijo.

Pero sus palabras no se quedaron ahí, luego de Rodríguez le preguntara si el humorista y el rostro de Mega se habían peleado "por razón tuya". "Es su amigo, aqui lo defiende como su amigo, obvio… Pero para tirarte a la otra persona que anda con tu amigo…", comentó Tatania Merino, sorprendiendo a todos los que estaban en el set de "Primer plano", quienes le pidieron que desarrollara su dichos.

Publimetro Chile Álvaro Salas se baja de festival en medio de la polémica Tras denuncia por paternidad, el humorista decidió auto marginarse de un show

"Lo que sea una pierna con faldas, él se hace el lindo", dijo, para luego agregar: "Encontré terrible que se haya hecho el lindo conmigo, estando al lado de su amigo". Según Tatania Merino, Morandé le dijo en su cara que su compadre "Uh, mi compadre está comiendo carne rica”.