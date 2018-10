¡Adiós Patricio Laguna! Yanina Halabi confirma su nueva relación a través de redes sociales

Ha pasado poco más de un año desde que Patricio Laguna y Yanina Halabi terminaron su relación, producto de las denuncias de violencia intrafamiliar hechas por esta última.

Pero en medio de todas las polémicas que han surgido en torno al tema, los seguidores de la modelo se llevaron una gran sorpresa cuando esta reveló que se encuentra en una nueva relación.

Publimetro Chile Vivi Rodrigues es duramente criticada tras celebrar triunfo de Bolsonaro en Brasil Lo hizo a través de redes sociales.

Todo ocurrió en sus historias de Instagram, en las que se dedicó a responder algunas preguntas de los usuarios. En este contexto, una persona le preguntó si acaso estaba soltera, a lo que Yanina respondió que no.



Publicidad



Sin embargo, eso no fue todo, pues más tarde se refirió a la polémica con su ex pareja. "No entiendo cómo un hombre le puede hacer tanto daño a sus hijos, alejándolos de su madre, aún no lo supera", escribió un usuario. "Yo tampoco entiendo. Espero que pronto separe las cosas y pueda conversar como dos personas adultas", respondió ella.

Recordemos que hace algún tiempo se filtró un video íntimo protagonizado por Patricio Laguna y su ex pareja Yanina Halabi, el cual se viralizó a través de redes sociales. En el registro de poco menos de dos minutos, se puede ver a ambos teniendo relaciones en un baño iluminado. En el video se puede ver como Halabi es la que inicia la grabación.

Según confesó Pato Laguna al programa "Intrusos", el registro es real y data de hace dos años. El modelo aseguro haber tenido una copia del video, pero que decidió borrarlo cuando la pareja se separó.