Cantante de "Rojo" fue contactada para ser una nueva estrella del k-pop

Los concursante de "Rojo", tanto bailarines como cantantes, han alcanzado gran popularidad, sobre todo en redes sociales. Una de ellas es Millaray Mandiola, quien siempre ha mostrado su aprecio y fanatismo k-pop, ritmo proveniente de Corea del Sur que ya es un fenómeno en todo el mundo.

Y es que la cantante de "Rojo" comentó en alguna ocasión que ensaya los pasos y canciones de distintas bandas unto a un grupo de amigos, algo que le habría ayudado a superar su timidez.

Sin embargo, Millaray Mandiola nunca imaginó que recibiría una llamada desde el país asiático para integrarse a una escuela de talentos de este popular estilo. "No le tomé mucha importancia, porque podía pasar cualquier cosa. Pero me llamaron al otro día muy temprano y salía que la llamada era de Seúl, y ahí me dio un como un paro cardíaco", comentó la chica a TVN.cl, agregando que fue SM Entertainment quienes le ofrecieron viajar al país y convertirse en una aprendiz de la academian que ha sacado grupos de k-pop como Super Junior, EXO, Girls Generation y Shinee.

"Ellos quieren que me vaya a vivir allá para meterme altiro al entrenamiento, y me pagarían todo. Alojamiento, pasajes, alimentación, transporte. Me dijeron que querían que formara parte de ellos porque están armando un proyecto latino, tengo entendido que andan buscando gente de Argentina y de Chile", recalcó la cantante de "Rojo".

Pese a la gran oportunidad, Millaray Mandiola aún está evaluando la opción de convertirse, quizás, en una estrella del k- pop. "No sé igual creo que es una oportunidad que no se les da a todos, ese 'training' no lo recibe cualquiera; pero es complicado como cambiar de vida súper rápido. Yo nunca he salido del país y le tengo pánico a los aviones", sentenció.