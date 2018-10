Soledad Cruz y María José Bello comienzan a despedirse de "Barcedes"

"Barcedes", la pareja conformada por Soledad Cruz y María José Bello en "Perdona nuestros pecados", se transformó en todo un fenómeno nacional e internacional. El reconocimiento en el extranjero y la junta de firmas de sus fanáticos, que se negaban a un fin de la historia de amor y pedían a gritos el spin-off de la pareja, han provocado que los personajes no queden en el olvido, aunque ellas ya comienzan a cerrar el ciclo.

"Estuvimos pensando con qué imagen queríamos jugar", reconoce la mujer que dio vida a Mercedes en la nocturna de Mega, agregando que les hacía mucho sentido hacerlo de la manera en que lo lograron, pues "de cierta manera es hacer el cierre de este proceso y de este fenómeno de 'Barcedes"".

Y qué mejor forma que hacerlo mediante una llamativa sesión de fotos a cargo de Juan Pablo Díaz ( @titahost), quien les propuso a las actrices aprovechar su amistad y crear estas imágenes que, según nos comentan Cruz y Bello, es también una forma de ir despidiéndose de "Mechita" y Bárbara. Y es que en el trabajo encabezado por Díaz, se ve a las mujeres como las actrices que son y no sumergidas en los personajes que tanto cariño les han traído.

"Existe la posibilidad del spin-off de 'Barcedes', pero todo es una posibilidad, como otros proyectos", decía hace unos meses la misma Soledad Cruz en entrevista con el sitio internacional Afterellen. Sin embargo, esa opción parece que se fue diluyendo con el paso del tiempo.

"No sé si se realizará o no, no nos compete mucho a nosotros, así que más que despedirse, es como hacerle tributo a un proceso muy bonito", reconoce Cruz.

María José Bello y Soledad Cruz realizaron tres cambios de vestuario para la sesión con Juan Pablo Díaz. Ésta se llama GLAM, y luego vendrán dos más con las mismas protagonistas. Aunque no es lo único que tienen en mente la pareja de amigas.

"Hay proyectos, nada concreto todavía, pero la idea es seguir trabajando juntas, en teatro sobre todo", sentencia la mujer que ya quiere dejar atrás a "Mechita".

