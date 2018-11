El duro round de Pablo Mackenna contra Pamela Jiles: "La más miserable fuiste tú"

Un tenso momento se vivió en el último episodio del programa "Llegó tu hora" en el que la diputada Pamela Jiles se sometió a un panel de doce participantes quienes la bombardearon con preguntas sobre su vida privada, su carrera política, entre otras cosas.

Y aunque hubo varios momentos complejos, ninguno sacó tantas chispas como su cara a cara con el poeta Pablo Mackenna, quien decidió revivir un doloroso momento en que "La abuela" lo acusó de un supuesto abuso sexual contra un menor de edad.

La parlamentaria quiso acortar el encuentro y se apresuró a "pedir perdón": “hagámosla corta compañero. Te hago un regalo. Pido perdón por todas aquellas fallas que he tenido. Pido perdón por todos los momentos que he sido justa en que no he podido serlo, por los momentos que no he podido ver todo lo que quisiera, pido perdón a aquellos que pudo haber ofendido”.

Sin embargo, Mackenna no aceptó sus disculpas y continuó rememorando la situación:

“Te conocía poco. Te había presentado un libro y cuando vino mi episodio en el casino, odioso, fue muy doloroso. Sinceramente Canal 13 se portó muy mal y me pidieron perdón y asumieron la falta. Yo sentí que de todo el mundo que comentó el tema, y es fuerte la palabra, pero la más miserable fuiste tú. Y siento que además una vez que se aclaró, insististe”, señaló.

Jiles se defendió y aseguró que nose trataba de una venganza personal, dando a entender que Mackenna estaba ocupando aquél espacio para eso, y se justificó con que "como periodista, estaré obligada a darle espacio a ambas partes, no hice ningún juicio. Yo lo que hice fue escuchar a ambas partes y lo volvería hacer mil veces, especialmente cuando la otra parte no es una cara pública y quien tiene que dirimir esa situación no soy yo. Mi rol como periodista es que ambas partes tengan espacio en los programas en los que yo participo y eso fue lo que hice”.