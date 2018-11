Fauna Primavera calienta los motores para su octava edición

Ya sólo queda una semana para la octava edición del festival Fauna Primavera, uno de los eventos más importantes de la música indie en el país y que congrega desde el 2011 a algunos de los artistas más importantes de diversos géneros a nivel nacional e internacional.

El evento organizado en el Espacio Broadway contará en esta ocasión con la presencia de destacadas bandas con los psicodélicos MGMT, el dream pop de Deerhunter, y a los texanos At The Drive-In, la hiperquinética propuesta de Omar Rodríguez-López, conocido también por su labor en The Mars Volta.

Sin embargo, Fauna Primavera ofrecerá también otros show de lujo. Built to Spill es otro de los conjuntos legendarios convocados para la cita a realizarse el próximo 10 de noviembre. Con 26 años de trayectoria la banda de Idaho cuenta con ocho discos que los han posicionado en la cúspide de géneros como el shoegaze, el dream pop y el indie rock.

Desde la electrónica Paul Kalkbrenner y Nina Kraviz serán los encargados de elevar los ánimos. El primero buscará replantearse con su carrera de poco más de una década construyendo una sólida base de techno minimalista, mientras que la segunda usará el festival como una plataforma para seguir construyendo su incipiente carrera.

Las cabezas del line up no se quedan atrás. La neozelandesa Lorde volverá a nuestro país para defender su título como una de las voces más destacadas del pop actual. Presentando su aclamado disco “Melodrama”, el cual estuvo nominado al Grammy como mejor álbum del 2017, se reencontrará con el público santiaguino tras su debut en el Lollapalooza 2014.

Finalmente, los estadounidenses Death Cab For Cutie, quizás el número más esperado de esta versión, por fin pisarán suelo nacional. Con 21 años en las pistas y nueve discos bajo el brazo, Ben Gibbard y compañía repasarán algunas de las canciones más emblemáticas, además de celebrar los quince años de "Transatlanticism", uno de sus álbumes más exitosos, y también presentarán nuevo material, "Thank you for today", su registro más reciente.