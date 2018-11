"Kenita" Larraín se quiebra en Primer Plano tras confesar que no puede tener más hijos

Su reciente biografía ha hecho furor en el país y se ha transformado en todo un best seller en las mejores librerías de Chile. Hablamos de la "Rubia de los ojos celestes", María Eugenia Larraín, quien durante la noche del viernes visitó Primer Plano y conversó con Julio César Rodríguez y Francisca García Huidobro sobre lo más reciente en su vida.

Sin embargo, entre todo lo que se pudiera desprender de la charla nocturna está la terrible confesión que "Kenita" hizo sobre su vida: no pude tener más hijos.

La modelo contóque sufre la enfermedad de Hashimoto, una tiroiditis crónica que desarrolló tras el nacimiento de su hija Sophía, dos años atrás.

Al momento de explicar su enfermedad, Larraín explicitó que no podría volver a ser mamá.

“Fue terrible para mí, porque con mi marido lo único que queríamos era tener un segundo hijo… oh, me dio pena”, dijo mientras las lágrimas se escapaban de sus ojos. “Y esta doctora nos dice ‘no pueden tener hijos’, no es conveniente (…) Lo único que quiero es ser mamá de nuevo”.

Luego, "Kenita" señaló que tras investigar su condición descubrió que había sido detonada por un factor emocional y por "no expresarse".

Tras descubrir esto, “dije ‘no vivo un día más por los otros, (ahora) empiezo a vivir por mí, a ser consecuente conmigo’”.