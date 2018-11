Roger Waters disparó contra Trump y Bolsonaro y afirma que Israel "no es una democracia"

No es novedad que Roger Waters, aparte de ser conocido como músico y ex líder de la extinta banda Pink Floyd, manifieste abiertamente sus opiniones políticas respecto de la contingencia… Arriba o abajo del escenario.

En esta oportunidad el artista que visitará nuestro país el próximo miércoles 14 de noviembre ofreció una conferencia de prensa en Uruguay donde aprovechó de apuntar sus "ladrillos" en contra de los "líderes neofascistas". Así, llamó a no votar por gente como el actual presidente de los Estados Unidos Donald Trumpo, o el recién electo Jair Bolsonaro en Brasil.

Además, Waters aprovechó de referirse a la actual situación en Medio Oriente y al conflicto entre Israel y Palestina, sobre lo que siempre ha tenido una clara opinión.

"Israel no va a parar hasta eliminar al último palestino de la tierra histórica de Palestina", afirmó la voz de "In the flesh" para luego agregar que "sí, Palestina existe, y allí había gente, era una tierra con una población y cultura próspera durante 2.000 años. El pueblo judío también estaba allí, pero representaba sólo el 10 por ciento. La falsa narrativa de la tierra sin gente y de la gente sin tierra es mierda".

Waters lleva años apoyando a la causa Palestina y ha emplazado a otros artistas a adherirse a un boicot para que nadie haga shows ni visiten Israel. El año pasado incluso hubo cierta controversia con sus compatriotas de Radiohead luego de que estos accedieran a tocar en Tel Aviv. Luego ocurriría algo similar con Nick Cave and the Bad Seeds.

En este contexto es que hizo un llamado a no "relacionarse con ninguna organización de Israel", asegurando que "Israel no es una democracia (…) el 20 % de la población vive bajo otras leyes".

"Si no veneras la fe de los judíos, incluso si eres ciudadano israelí operas bajo un conjunto de leyes completamentne diferentes a (las que se aplican) si eres judío. El conjunto del Estado se basa en todo lo contrario a lo que todos acordamos que era lo correcto en París en 1948 (momento en el que se firma la Declaración Universal de los Derechos Humanos)", explicó.