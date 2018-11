Carla Jara se aburrió de las críticas por supuestamente verse “rellenita”: "Me amo y me apruebo tal como soy"

Sabemos que las redes sociales dan para todo y que, de vez en cuando, los famosos se aburren de las críticas y les "paran los carros" a más de alguno. Eso es lo que pasó en las últimas horas con Carla Jara, quien tuvo que salir al paso de los comentarios de algunos de sus seguidores que hablaban de su aspecto físico.

Y es que la ex "Mekano", quien se encuentra de vacaciones en Rio de Janeiro, subió una foto a Instagram junto a su familia en la playa. De inmediato, algunos comenzaron a comentar la imagen diciéndole que se veía "rellenita". Esto incomodó a Carla Jara.

"Amigas, estuve pensando sobre el comentario de "Rellenita" y saben qué? Desde niña me enseñaron a quererme, mi abuela materna me enseñó una frase de metafísica cuando era muy pequeña y hasta el día de hoy la digo 'ME AMO Y ME APRUEBO TAL COMO SOY"", comenzó diciendo la esposa de Francisco Kaminski, dando luego un mensaje a todas quienes no se sientan bien con su cuerpo.

"Las que tienen algún problema con su cuerpo, las que piensan que tener poco o mucho poto, celulitis, estrías, güatita, pocas o muchas pechugas, que se marca el rollito con el sostén, que no tiene mucha cintura o lo que sea que les molesta de su cuerpo, las invito a decirlo diariamente, de verdad que les ayudará mucho, se sentirán lindas, seguras y amaran su cuerpo, de eso se trata, de AMARSE Y RESPETARSE!".

"Mientras nosotras nos sintamos bien y seamos felices con nuestro cuerpo nada más importa!!! Espero que les sirva y que desde mañana se sientan más lindas que nunca!!! 🙌", culminó Carla Jara en Instagram, donde comparte a menudo con sus seguidores.