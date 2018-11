Karol Lucero admite haberse puesto botox: "en la vida hay que probar de todo"

Hace dos meses, Karol Lucero se convirtió en el blanco de burlas del panel del Mucho Gusto, luego que estos aseguraran que se había sometido a una intervención quirúrgica. Según observaron, su rostro lucía extremadamente prolijo, por lo que comenzaron a preguntarle si acaso se había puesto botox.

El locutor radial negó haberse hecho cualquier arreglo, e incluso comentó que se había echado barro del mar muerto durante sus vacaciones. "Si Karol dice que no se puso botox, que ponga a la cámara cara de enojado", dijo Luis Jara, desatando las risas en el estudio.

Pero hoy, en medio del segmento "detector de mentiras", Karol Lucero finalmente reconoció que se puso botox para arreglar algunas imperfecciones.

"Me lo había puesto en la frente. Fue un mal consejo de mi amigo Joaquín Méndez", dijo el panelista. "Quiero dejar en claro que en mis labios nunca me he puesto", explicó más tarde.

Según comentó, decidió someterse al procedimiento porque "en la vida hay que probar de todo".

"Fue una mala experiencia, lo asumo. No lo voy a volver a hacer", aseguró. Sin embargo, aprovechó la ocasión para arremeter contra sus compañeros por burlarse de él. "Se dieron cuenta porque todos lo hacen", dijo.