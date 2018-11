Más de mil niños quisieron ser Alexis Sánchez en el cine

Fueron casi cinco días los que duró el casting para encontrar a un joven de entre 8 y 12 años que tendría la responsabilidad de caracterizar a Alexis Sánchez en una nuevo proyecto de la productora Fábula. En ese tiempo, fueron más de mil los videos que llegaron con candidatos para asumir el papel del jugador del Manchester United.

De ellos, cerca de 800 cumplían con los requisitos que la productora pedía, los que fueron reducidos a cien candidatos. Una nueva selección dejó a tan solo diez jóvenes con la real posibilidad de sumarse a la cinta que dirigirá Alejandro Fernández (“Aquí no ha pasado nada”). Los niños realizaron pruebas de cámara, jugaron fútbol en una plaza y se conversó con los padres. Tras estas actividades, Marcos Baeza se quedó con el rol de Alexis Sánchez.

"Es alegría muy grande para lo que es mi vida. Alexis Sánchez es un jugador que destaca mucho en sus equipos, me gusta como juega y me gusta porque es mi jugador favorito", fueron algunas de las palabras de joven de doce años durante su presentación en las oficinas de Fábula. Sobre si se encontraba parecido al número siete de la selección nacional, Baeza aseguró que "cuando a veces me veo al espejo y veo fotos creo que me parezco".

Publimetro Chile Hija de Madonna deslumbra y llama la atención por vestir sin ropa interior y transparencias Lourdes Leo se lució en la alfombra roja de los premios 2018 CFDA/Vogue Fashion Fund Awards

Fanático de Bad Bunny y el Play Station, tal como su ídolo, Marcos Baeza, a primera vista, no aparenta tener un gran parecido con Sánchez, pero cuando sonríe y realiza ciertos gestos, su rasgos son similares a los del ex Arsenal. Y, como era parte de los requisitos, el elegido destacó con la pelota en sus pies. La primera señal fue cuando alguien le tiro un balón frente a los periodistas y Baeza no dudó en pararla de pecho y empezar a dominarla. Proveniente de San Bernardo, el futuro Alexis es seleccionado de su categoría en su comuna.

"Al final, teníamos que escoger no tanto por el mejor niño, sino que se acomodaran a las expectativas que teníamos", explica Fernández sobre cómo se eligió a Marcos Baeza. Él y su famalia se enteraron el fin de semana de la decisión y dos días después vieron como su hijo era presentado a la prensa. "Hemos tenido algunas reuniones, pero queremos ir súper tranquilos para queno sea tan abrumador y estresantes", cuenta Mariane Hartard, productora ejecutiva de la cinta.

agenciauno

No es un biopic

A diferencia de lo que se había comunicado antes, este nuevo proyecto de Fábula no será una cinta biográfica de Alexis Sánchez. La película contará la historia de dos niños que sueñan con ser futbolistas y en el proceso conocen al jugador del Manchester United, quien viajará a sus recuerdos para compartir anécdotas de su vida. Ahí entra Marcos Baeza. Pero el protagonista será un joven iquiqueño llamado Luciano González, quien será acompañado por Darío Salazar. Ambos estuvieron también estuvieron presentes en la oficina de la productora propiedad de los hermanos Pablo y Juan de Dios Larraín.

"La historia de Alexis ya la sabemos todos. Repetirla no nos parecía lo más atractivo. Nos parece más atractivo ver a Alexis en un rol destino. A él como jugador y como persona, y usar esta convocatoria que tiene y su llegada con los niños", el director de "Matar un hombre". "Es un desafío destino para mi porque es una película familiar y que tiene vocación comercial. Es una cinta para que mis hijos vayan al cine. Cuando pienso en los chiste y la forma en que la voy a contar, es una película para ellos", agrega.

Es que Fernández ha destacado por su mirada social y crítica que ha plasmado en sus cintas anteriores, pero, según el director, este proyecto no es ajeno a ella. "Hacer una película sobre un niño que vive en un población difícil, que sueña con ser futbolista y que su familia ve en el fútbol una salida a su vida, es, a mi parecer, los mismo temas. No lo veo como una desviación", cuenta el director.

Pese a que ahora la película no es su biografía, Alexis Sánchez sigue ligado a la producción. El jugador no solo actuará representados a si mismo en la cinta, su equipo ha sido parte de los guiones, a cargo de Josefina Fernández. "Ha mandado sus comentarios. Ha participado en la creación de la historia desde su inicio y ha estado de acuerdo con cada uno de los pasos que ha dado la historia", explica Hartard. "Hemos estado en la misma página de contar la historia de un niño que lucha por su sueño y que cualquier familia se puede identificar", agrega el el director.

Consciente de su rol, Alexis Sánchez también le cumplirá el sueño a Marcos Baeza, Lucian González y Darío Salazar. "Los va conocer a los tres y jugarán a la pelota", sentencia Fernández.