"Todo en la vida se paga": Pamela Díaz arremete contra Carola de Moras tras enterarse que pidió su salida del matinal

El conflicto entre Pamela Díaz y Carola de Moras volvió a surgir y más fuerte que nunca. Las animadoras se enfrentaron nuevamente en una guerrilla de dimes y diretes a través de los medios, luego que saliera a la luz que la ex conductora de La Mañana pidió la salida de la modelo del matinal.

"A ella le costó la salida del matinal. Salida que le dolió mucho, por lo que tengo entendido, porque a ella le gustaba mucho estar en el matinal. Y las mismas personas del matinal no aguantaron esta situación y les exigieron ellos, y yo, la salida de ella", comentó Carola sobre el tema.

Además, explicó que "es eso y fue así. Todos sabemos cómo juega la Pamela, su forma de ser tan deslenguada. Es su personaje, parte de lo que es ella y de como se mueve en televisión. Solo recordar en los canales que ha estado y ha pasado lo mismo. No nos asombremos que haya pasado en Chilevisión. Es parte de ella no más".

La réplica, sin embargo, no se hizo esperar, y en conversación con el Muy Buenos Días, Pamela Díaz manifestó su molestia e indicó que "estoy siendo estafada. Mañana voy a pedir al tiro hablar con mis ejecutivos, y que me pidan disculpas por esta situación. No puede ser. Me estafaron…".

"Yo me lo tomo para la risa, porque me imaginé que podía haber sido, en rumores de pasillo. Pero que lo haya dicho ella, y que haya asumido que sí lo pidió, y que los ejecutivos le dijeron que sí… Me dejó sin pega poh. De hecho, a mí me quitaron mi sueldo, por si no sabían. Yo no recibí más el sueldo de matinal. Me tuve que hacer otro sueldito, en la pega en la noche (La Noche es Nuestra)", señaló.

Incluso, reconoció que "lo encontré feo. Porque yo he podido trabajar con ella, que no nos caíamos bien, no nos saludábamos, o con otros compañeros u otras personas. Pero yo no voy a hablar con otro ejecutivo como ‘es ella o él’, ‘si yo quiero entrar, tienen que echar a esa persona’, sabiendo que tengo hijos, que tengo que pagar, igual que ella, muchas cosas y mantenerme. Entonces, encontré que era feo, pero no esperaba otra cosa tampoco".

Finalmente, criticó la actitud de Carola de Moras y la calificó como "pésima. Porque si tú me caes mal, no puede decir ‘saca a Giro, que joda con su sueldo y que busque pega como pueda’. Eso no se hace. Pero bueno, todo en la vida se paga".