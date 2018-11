"Saquemos a esta señora": El enojo de Mariana Derderian con concejala que dijo que Daniela Vega "es hombre"

En horas de esta mañana, se dio a conocer un video capturado en el concejo municipal de Coronel, donde la concejala Carmen Madinagoitia (RN) ataca duramente a la actriz Daniela Vega, tratándola de Daniel y diciendo que "es un hombre y morirá siendo hombre".

"Hasta donde yo sé, no se ha operado, así que sigue siendo hombre, nació hombre, su ADN es hombre”, dijo , agregando que "Daniel Vega es hombre, tiene pirulín, lo siento, y va a morir con pirulín. Ojala el día de mañana no digan que Daniela Vega está enferma de la próstata, porque es hombre".

VIDEO | Estas son las polémicas declaraciones de la concejala de Coronel Carmen Madinagoitia (RN) contra la actriz Daniela Vega 📲 ¿Qué opinas? #Bienvenidos13 pic.twitter.com/72enysVPyW — #Bienvenidos13 (@Bienvenidos13) November 9, 2018

Así, el panel de "Bienvenidos" decidió tocar el tema y entrevistar a la concejala mediante un móvil en vivo. Ahí, apenas unos minutos duró la conversación, ya que la mujer seguía emprendiendo contra Daniela Vega y se contradecía cada cierto rato. Pero el momento más tenso se vivió cuando la actriz Mariana Derderian se molestó porque Carmen Madinagoitia dijo que apoyaría a su hijo, pero a nadie más.

"Siento que uno trata de ser tolerante todos los días, pero creo que tiene un límite y es la violencia", puntualizó Mariana Derderian en "Bienvenidos", agregando que "tuve que contar hasta 30 para pode concentrarme", ya que a cada instante "se está contradiciendo" con "una ignorancia tremenda".

La concejala no dejó de hablar mal de Daniela Vega y Mariana Derderian no aguantó más. "Saquemos a esta señora", dijo al aire. Ahí, Carmen Madinagoitia no quizo seguir recibiendo preguntas y se alejó de la cámara.

SAN PEDRO DE LA PAZ | Conversamos EN VIVO con la concejala de Coronel, Carmen Madinagoitia #Bienvenidos13 pic.twitter.com/mgbivVr3dz — #Bienvenidos13 (@Bienvenidos13) November 9, 2018

"Nosotros vamos a seguir debatiendo", puntualizó Martín Cárcamo, para agregar luego Michelle Adam que "podríamos haber hablado de esto sin entrevistarla".

"Quedó claro su punto de vista, saquen la imagen", dijo el animador del espacio para terminar el despacho.