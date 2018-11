"Pancho" Saavedra alza la voz y defiende a anciano víctima de burlas en sucursal de Unimarc

Una triste situación fue registrada durante esta semana luego de que un hombre mayor sufriera burlas por parte del personal de una sucursal de los supermercados Unimarc en Los Álamos, Coquimbo.

Al afectado, que sufre problemas a la próstata, se le negó el uso del baño del establecimiento, hecho que fue registrado en un video que ya es viral.

“Ingresé a este supermercado porque necesitaba ocupar un baño. Incluso compré algo antes y luego fui al servicio al cliente, ya que el baño estaba cerrado. La señorita que me atendió es la encargada de las llaves y me dijo que no las tenía. Luego me dio la espalda. Fue muy descortés y tras ellos comenzaron las burlas”, indicó la víctima en conversaciones con Chilevisión.

Entre todo el revuelo que causó el hecho, el presentador de "Lugares que hablan", Francisco "Pancho" Saavedra, salió al paso a través de su cuenta de Twitter para pedir explicaciones a la empresa.

"Jamás estaré de acuerdo con el trato vejatorio a un adulto mayor, por eso pedí las explicaciones en @Unimarc y se pidieron disculpas a la persona afectada, además de Tomar medidas drásticas con quien cometió Esa imprudencia. Nadie en @unimarc esta de acuerdo con lo que ocurrió", escribió el trabajador de Canal 13, quien además es el rostro oficial de la cadena de supermercados.

Debido a la presión, Unimarc optó por desvincular a las funcionarias involucradas en la lamentable situación.