El sentido mensaje que Cote López envía a las víctimas de bullying: "¡Sean fuertes!"

Estaba leyendo un reportaje acerca de katy winter(La Niña de 16 años que se suicidó por ciberbullying) cuando leía tenía unas náuseas atroces😣de la nada veo un pajarito pequeñito pequeñito en mi living en la mesa de al frente , lo miré y voló a mi teléfono😨 llámenme loca pero lo sentí una señal 😯 (no sé como entro y además se acercó! siendo que siempre escapan) entonces decidí que tenía q escribir de esto aprovechando la cantidad de seguidores, entregar en el fondo un mensaje a todos aquellos que han sufrido ciberbullying, sé lo que se siente porque también lo viví a los 17 años( hasta hoy).No me dirigiré a las personas que escriben [la mierda] porque para mi ellos padecen algún tipo de trastorno o déficit ya q nadie en su sano juicio o que sea feliz escribiría mierda de otra persona gratuitamente. Quiero decirles que sean fuertes!y que como dicen… “con la portada del diario de hoy se envuelve el pescado de mañana” lo que hoy ven como algo insostenible puede dar un vuelvo gigante el día de mañana y parecer no ser nada , no se tomen las ofensas personales jamás, son solo palabras y si ustedes no les dan importancia seguirán siendo solo palabras feas sin valor, el suicidio no es una opción (no olviden que ademas destruirán la vida de las personas que los aman), pidan ayuda y si no existe la ayuda de ultima búsquenla ustedes mismo hoy en día en internet hay muchas páginas de autoayuda q ponen donde llamar. Yo creí que nunca superaría que prácticamente medio chile con 17 años me tratara de prostituta… Hoy😅… mi amor!💁🏼‍♀️ aunque me lo dijera Chile completito no me toca. Porque sé quien soy y cuanto valgo! Nunca se olviden que uds son más de lo que la gente ve ❤️quiéranse y respétense ! la vida se encargará de esas personas que hacen daño. #haypalabrasquematan