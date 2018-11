Fauna Primavera: así se vivió la jornada musical en el Espacio Broadway

Una extensa jornada musical se vivió durante el sábado en el Espacio Broadway donde se desarrolló la octava edición del ya clásico festival Fauna Primavera.

El evento que congregó a más de 10 mil asistentes contó con la participación de destacadas bandas y artistas locales e internacionales entre los cuales estuvo Javiera Mena, Gianluca, Playa Gótica, Built To Spill, At The Drive-In, Death Cab For Cutie, Lorde, entre otros.

Puedes ver la galería con algunos de los mejores momentos del evento aquí: