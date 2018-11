Stan Lee fallece a los 95 años

Una dura noticia se ha confirmado en las últimas horas. Stan Lee, el co creador de Marvel Comics, murió a los 95 alos de edad, según confirmó su hija a TMZ. Según comentó el mismo portal, la ambulancia se apresuró a llegar al hogar del escritor en Hollywood Hills esta mañana y lo llevaron al Centro Médico Cedars-Sinai. Ahí fue donde falleció.

Stan Lee había sufrido varias enfermedades en el último año, tenía neumonía y problemas de visión.

"Mi padre amaba a todos sus fanáticos. Era el hombre más grande y más decente", dijo su hija al citado medio.

Recordemos que Stan Lee comenzó en Marvel con "Jack Kirby" en 1961, siguió con "The Fantastic Four" y luego creó "Spider-Man", "Black Panther", "The Incredible Hulk", "X-Men", "Iron Man" y "The Avengers".

Stan Lee hizo apariciones en todas las películas de Marvel.