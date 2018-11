Héctor Noguera critica a Patricia Maldonado y dispara contra Mega: "El canal tiene una responsabilidad"

Tras la polémica que se vivió hace unos meses en el estudio del "Mucho Gusto", cuando Alejandro Goic salió del set al entrar Patricia Maldonado, el tema no ha dejado de estar en la palestra. Si Patricia Maldonado ha salido a criticar a los "actores de izquierda", piediendo que "trabajen de verdad", y a asegurar que se irá de la TV cuando ella estime conveniente, porque marca rating, esta vez ha sido un actor de su propio canal quien se suma a las críticas.

“Hay una cosa que me gustaría aclararle a Patricia Maldonado, yo no tengo ningún problema en dialogar y estar con personas de derecha. Yo conozco muchas personas de derecha y son amigas mías. Conozco muy bien sus pensamientos y su forma de ser pero ninguno de ellos defiende la dictadura, ni el atropello a los derechos humanos”, dijo Héctor Noguera en el programa Cadena Nacional de VíaX, agregando que su problema no es que sea de derecha.

“Lo que yo tengo contra ella, lo que discrepo, no es porque ella sea de derecha, no tengo problemas con eso. En lo que tengo problema es que ella se ha manifestado respecto a la dictadura y a los DD.HH en un tono que no me aparece el adecuado”, recalcó el actor de Casa de Muñecos de Mega.

Además, el destacado artista también tuvo palabras para recordar el apoyo de todos los actores a Alejandro Goic tras su episodio con Patricio Maldonado.“Nosotros quisimos solidarizar con Goic, con su reacción y fue una reacción espontánea y se debe a que él fue torturado y tiene muchas personas amigas, como las tengo yo y mucha gente, de personas que han sufrido desaparición, tortura y encarcelamiento injusto. Entonces una persona que declara abiertamente estar de acuerdo con eso, provoca una reacción como la de Alejandro”, explicó Hector Noguera, para sentencias con que Mega tiene algo que hacer al respecto.

“No me gusta negarle el trabajo a nadie, pero creo que el canal tiene una responsabilidad. El canal tiene que decirle a su gente, no censurarlos, pero si hay ciertos temas que van más allá de la política, más allá de la opinión, como son los derechos humanos”, dijo.