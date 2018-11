El team "Rojo" llegó a revolucionar la Gira Teletón

Selfie por allá, un saludo por acá. El team "Rojo" se hace presente en esta gira de la Teletón y en su arribo a Arica ya generó el revuelo de sus seguidores.

Camila Vásquez, Toarii Valentin, Carla Costa y compañía llegaron a la ciudad de la eterna primavera y fueron de los más solicitados durante la visita al Instituto Teletón de la ciudad de la "eterna primavera", primera parada de esta caravana solidaria.

"Fue increíble. Compartimos con los niños, hicieron actividades y fue una linda jornada", comenta a Publimetro Toarii, quien reconoce que venía al norte de nuestro país con un poco de temor, así que ha sorprendido con las muestras de aprecio.

Flickr Teleton

"No pensé que iba a ser tanto…, venía con un poco de miedo porque igual dentro de 'Rojo' me critican harto y ese era el miedo. Pero siempre es más relevante los buenos comentarios, aunque siguen estando los que son de mala onda", dice el cantante del programa de TVN.

"Es muy emocionante, porque es primera vez que estoy en una Gira Teletón, así que por eso cuando me lo ofrecieron no lo pensé dos veces y dije 'vamos"", dice por otro lado Camila Vásque, la única de "Rojo" que no pudo participar de la segunda activada del día: las clases de surf en la playa de Chinchorro. La joven debió restarse por la lesión que tiene en su hombro. El resto de sus compañeros del team fueron los más animados y jugados. Tanto, que hasta costó sacarlos del agua.