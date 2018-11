Cristián Sánchez rompe el silencio por tumor cerebral de Máximo Menem Bolocco: "Cecilia está destruída"

Una impactante noticia se reveló esta mañana durante una conferencia de prensa en el hall de la Clínica Las Condes. En la instancia, los doctores que desde la jornada pasaba trataban a Máximo Menem Bolocco, revelaron que el adolescente posee un tumor cerebral.

Publimetro Chile Máximo Menem será operado de un tumor cerebral y Cecilia Bolocco pide cadenas de oración Pasado el mediodía la doctora May Chomalí ofreció una conferencia de prensa en la que dio detalles del estado del menor

Junto a ello, los especialistas informaron que el menor será operado durante este viernes y destacaron que la posición de este tumor es "favorable".

Al respecto, su tío Cristián Sánchez habló sobre la complicada situación en el matinal de TVN.

"A pesar de que sabía de qué estábamos hablando, verlo y escucharlo tan directamente obvio que es distinto", reveló el marido de Diana Bolocco, quien durante este miércoles visitó a su sobrino en la Clínica.

A su vez, aseguró que si bien "tiene un tumor considerable, los doctores explicaban que está ubicado en una parte del cerebro que no está vinculado a la zona motora", por lo que valoró que "es un buen pronóstico".

"Máximo estuvo varios meses con dolores de cabeza, no invalidantes, no tan fuertes, pero el gatillante final es que tuvo nauseas y vómitos, y esto llevó a tomar la decisión de llevarlo a la clínica”, dijo sobre la angustia que ha vivido la familia por meses.

Máximo no lo sabía

Luego de dar estas estremecedoras declaraciones, sus compañeros del "Muy Buenos Días" le preguntaron por la salud mental de Máximo a Cristián Sánchez.

Sin embargo, impactó asegurando que "no le habían contado al Máximo lo que tenía, yo iba a subir y la enfermera me dijo 'él no sabe'. Por eso me quedé abajo, conversamos y (la enfermera) me contó lo que están viviendo".

"La Cecilia está destruída", dijo el animador con los ojos lagrimeantes. Trascendió que antes de la conferencia de prensa, Diana llegó a las 11:30 y pasó rauda a ver a la ex Miss Universo.

Finalmente, afirmó que "mantener el secretismo" habría sido muy complicado, pues es difícil "con una mamá como Cecilia manejar un tema como este, por más que intente proteger a Máximo e intentar maquetear lo que tiene (…) me alegro de que le hayan contado la verdad de lo que está pasando".

Publimetro Chile Zulemita Menem se refirió a la salud de Máximo: “No tenemos idea de lo que está pasando” La hermanastra del adolescente aseguró que ni siquiera desde la Clínica les han dado información al respecto.

El tío de los “sermones”

Cristián Sáchez contó también que en la educación de sus hijos era bueno para dar sermones, y que “Máximo también me ha tenido que escuchar. Y es bonito porque aunque a algunos les puede chocar un poco el sermón, uno nota que le hizo sentido o hay una conexión en la mirada. Ahí me digo ¡este cabro me está escuchando!… eso es bonito para uno como tío, porque dada la situación en la que ha estado Máximo en su vida, es importante que tenga miradas diferentes”.

De inmediato en el panel le preguntaron qué tipos de sermones le da a Máximo, a lo que el animador del "Muy buenos días" respondió que “he hablado de todos los temas con él, hasta de eso” y agregó que “por lo mismo no me gusta que esté en esta situación, pero estoy seguro que va a salir adelante”.