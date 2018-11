Revisa los mejores momentos que dejó el show de Roger Waters en el Estadio Nacional

Roger Waters se reencontró con su público chileno durante este miércoles 14 de noviembre, a poco más de seis años de su última visita al país.

Publimetro Chile Roger Waters: "Estoy en contra del supremacismo" El músico británico realizó un charla en Matucana 100 y se reunió con Joan Jara

El show del ex Pink Floyd se enmarcó en su gira mundial “Us + Them”, con el que deleitó a 52 mil personas en el Estadio Nacional en un concierto marcado por los clásicos de “The Dark Side of the Moon” y por su pequeño homenaje personal a Victor Jara.

En las pantallas gigantes también hubo alusiones al conflicto bélico en Palestina y su característico chancho inflable contrastó con las palabras "Trump es un Cerdo" proyectadas al finalizar la emblemática "Pigs".

Clásicos como “Wish you were here”, “Animals” o “Another Brick in the Wall” dejaron a los fans contentos luego de casi tres horas de rock. Cabe recalcar que un grupo de niños de La Pincoya estuvo a cargo del coro de este último tema.

La gira del músico británico continuará este 17 de noviembre en Perú, para luego seguir por Colombia, Costa Rica y México.

Revisa aquí los mejores momentos que dejó el show de Roger Waters en nuestro país: