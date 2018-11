Isabel Allende recibe el "Oscar de la Literatura" en Estados Unidos

La escritora chilena, Isabel Allende, recibió el premio a la trayectoria del Book Award de Estados Unidos.

La autora de "La casa de los espíritus" recibió el galardón que es considerado como el "Oscar de la Literatura".

"Muchas gracias, muchas gracias por este honor inesperado que acepto humildemente, en nombre de millones de personas como yo que han venido a este país en busca de una nueva vida", dijo la autora según consigna Radio ADN.

"Observo y escucho atentamente. Hago preguntas y cuestiono todo. Para escribir no necesito inventar mucho, miro a mi alrededor y tomo notas, soy una coleccionista de experiencias. Recurro a la vida de otras personas, especialmente a las mujeres fuertes y apasionadas que encuentro en todas partes. Aprovecho la pena y las luchas de cada día, la alegría de estar vivo y no tener miedo de la muerte. Yo tampoco le tengo miedo a la vida. Me niego a vivir con miedo y mucho menos a votar con miedo", afirmó Isabel Allende.

De esta forma, la chilena se transformó en el primer autor en español en recibir la distinción y el segundo no nacido en tierra norteamericana.