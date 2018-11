Carlos Menem sobre Máximo: "Cuando va a Argentina él siempre me busca a mí"

Tal como había trascendido, Carlos Menem volvió a la Clínica Las Condes este sábado al mediodía para poder ver a su hijo Máximo, quien fue intervenido quirúrgicamente el viernes para sacarle un tumor que le fue descubierto en su cabeza.

Acompañado de sus hijos Zulemita y Carlos Nair, tras ver a Máximo, el ex presidente de Argentina habló con los medios de comunicación presentes en el recinto. "Logramos estar un rato. Es una criatura maravillosa. Quiere mucho a su familia. Su madre por supuesto estaba ahí", dijo.

Sobre cómo vio a su hijo, Menem aseguró que el joven de 14 años esta "bien, muy bien, gracias a Dios", según el médico y que espera que "pronto pueda salir de aquí”.

Además, el ex mandatario transandino se refirió a la relación que tiene con Máximo y si esta situación podría ayudar a generar un mayor lazo entre ellos. “Todo depende que de vez en cuando vayan por Buenos Aires. Yo vengo a Chile y me siento muy feliz. Amo a Chile, y no lo digo porque estén ustedes, sino porque siempre Chile fue un lugar excpecional para mí. Estuve casi un año aquí, prácticamente exiliado, pero ahora vengo en plena libertad”, dijo Menem, para luego agrega: “Cuando va a Argentina él siempre me busca a mí, yo no le voy a cerrar la puerta. Es mi hijo”.

Tras su visita a la clínica, Carlos Menem se dirigiría directo al aeropuerto para volver a Argentina, pese a que su permiso judicial le permitía permanecer en Santiago hasta el próximo martes.