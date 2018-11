Hija no reconocida de Álvaro Salas: "Afectivamente no es un buen padre"

El viernes en la noche, el programa "Primer plano" tuvo como invitada a Paola Salas, hija no reconocida de Álvaro Salas, quien con Francisca García-Huidobro y Julio César Rodríguez sobre el conflicto judicial que vive humorista, producto de una demanda de paternidad.

"Él es un buen padre en el aspecto de que monetariamente siempre me ha ayudado. Pero afectivamente no es un buen padre. Lamentablemente hay papás que piensan que el dinero es lo mismo que el cariño. Y yo aprendí a vivir de esa forma con él", fue una de las declaraciones que realizó Salas en el programa de CHV.

Paola Salas es la hija que el comediante tuvo antes de su matrimonio y como no ha sido reconocida, ve con intención el caso que ha tenido a su padre en la polémica. Por ello, tras conocerse que Álvaro Salas ya inscribió al joven de 17 años por el que fue demandado en mayo pasado, los animadores no dudaron en que preguntarle a la mujer si espera que ocurra lo mismo con ella.

"No lo espero de él, porque sé que no lo va a hacer solo. Pero si lo hace… Mañana yo voy a seguir haciendo mis cosas, sea o no sea reconocida por Álvaro Salas. Llevo 33 años en lo mismo, así que no creo que cambien mucho las cosas", aseguró Paola Salas, para luego sentenciar: "En realidad, no es un tema que esté presente en mi vida".