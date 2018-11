"Oscarito" y la Teletón: "Me gustaría ser el próximo Don Francisco"

La historia de esfuerzo y superación de Óscar Álvarez, popularmente llamado "Oscarito", es de conocimiento público. Nació con una malformación congénita que lo tuvo en un proceso de rehabilitación por 25 años en el Instituto Teletón de Santiago, y hoy, transformado en un hombre completamente independiente, dedica gran parte de su tiempo a la cruzada solidaria de la Teletón.

Hace tres años que participa activamente de la gira, este 2018 por primera vez de manera íntegra, y pretende seguir haciéndolo por muchos años más. Sobre todo, en tiempos en que los canales de televisión y las radios no están muy accesibles a "prestar" a sus rostros, "Oscarito" se transforma en un animador clave de la caravana solidaria.

“Estoy feliz y contento de poder ser parte de esta Teletón. Le doy las gracias por la oportunidad, porque me gusta esto, que es retribuir lo que ellos han hecho por mí mientras fui paciente”, comenta el conductor a Publimetro, agregando que "siento que avanzo a pasos agigantados cada vez que me paro en un escenario y me enfrento a 12 mil personas".

Por eso, Álvarez se proyecta aún más en este evento benéfico y confiesa cuál es su objetivo: ser el próximo Mario Kreutzberger. "Me gustaría, sé que Don Francisco es y tiene empapado Teletón en cada uno de sus poros, y hay que seguir solamente su ejemplo, de jugársela por las personas de movilidad reducida y comprometerse", destaca Óscar Álvarez, agregando que "si se da la oportunidad de que yo pueda ser un embajador más importante, voy a tomar esa responsabilidad con la humildad que me caracteriza y la felicidad que eso amerita".

Y en esta proyección como uno de los puntales como comunicador en la Teletón, Oscarito sabe que es clave el cariño del público. “Soy muy agradecido de la gente, porque sería muy triste estar en este medio y que nadie se saque fotos con uno. Siempre me dicen que soy un tipo muy simpático, trato de acceder al mayor número de fotos posible, porque en un minuto también fui 'cazautógrafos' y andaba sacándome fotos con famosos".

"Criticar por criticar no vale"

Como cada año, las críticas hacía la Teletón vuelven a surgir, sobre todo en la parte televisada del evento, donde la presencia de las empresas y el show montado no gusta a todos.

“Hay dos alternativas", dice "Oscarito: "o no donan y se ponen a ver cualquier cosa en Netflix o cable, o se empiezan a interiorizar con la historia de la Teletón, cómo surge, cómo nace. Criticar por criticar no vale. Siempre digo que hay gente que critica en redes sociales, pero desde el anonimato, nunca han habido reclamos con fundamento”

“La persona que diga que la Teletón no es lo que aparenta, tiene que salir con muy buenas pruebas. Además como producto televisivo, nadie cumple 40 años, solo este evento”, sentencia.

Risas que rehabilitan

Hoy, a partir de las 13:00 hrs, "Oscarito" dictará una charla motivacional en la Universidad Santo Tomás de Antofagasta, donde contará, con una dosis de humor, su historia de superación.

“Si bien yo no me encontré con la discapacidad a mitad de camino, les puedo transmitir y contar mi experiencia de cómo se vive con discapacidad", comenta Álvarez, quien es charlista motivacional certificado desde 2011.

“Me dieron las herramientas necesarias para tener una charla entretenida, amena y no tan lineal”, destaca, recordando también que en un principio, cuando la Teletón y la Mutual de Seguridad le ofrecieron estas actividades, él no estaba muy convencido.

“Yo como que lo empecé a analizar y ver los pro y contras, hasta que un día viene de visita a chile Nick Vujicic y empezó a contar cosas de su vida que me habían pasado también a mí y en la misma época. Ahí dije ‘sí, puede ser’ y quedé más convencido, pero seguro de darle más tintes de humor”, asegura "Oscarito" respecto a las charlas que realiza incluso tres o cuatro veces al día, intentando llegar a la meta de 70 clases.