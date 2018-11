Tonka y Eduardo fuentes envían fuerzas a Leonor Varela y Cecilia Bolocco en la Teletón

La Gira de la Teletón aterrizó en Antofagasta este viernes, trayendo al norte toda la cumbia. Y es que Consuelo Schuster, Mariel Mariel, López, Noche de Brujas y Tommy Rey dejaron la caravana solidaria, por distintos motivos laborales y personales, y dieron paso a exponente como Jordan, Tomo como Rey y Chumbekes.

Sin embargo, no fueron los únicos que se incorporaron, ya que Tonka Tomicic y Eduardo Fuentes también llegaron a la segunda región de nuestro país para hacerse cargo de la conducción del evento acompañando a "Oscarito". Una misión no menos complicada, ya que sus programas diarios no les han permitido estar en más fechas de esta Gira de la Teletón.

"Es difícil ahora con un programa en vivo, pero afortunadamente pude conseguir la autorización para faltar el viernes y estar sábado y domingo", comenta Eduardo Fuentes a Publimetro en medio del show, agregando que "en la medida en que uno pueda coordinar es bueno estar en la Gira, porque es una instancia distinta a las 27 horas de amor, que están llena de luces y cámara, porque aquí se está en contacto directo con la gente".

A Tonka le pasa lo mismo, con "Bienvenidos" de lunes a viernes se le hace muy complicado recorrer Chile con la Teletón, pero se pudo arrancar de todas formas para estar en Antofagasta.

"A todos nos cuesta, pero es un clásico, hay que estar, sobre todo porque se pavimenta lo que se viene para el 30 de noviembre y 1 de diciembre", dice Tonka, recordando que "uno cuando comienza hace mucha gira Teletón".

Tanto Eduardo Fuentes como Tonka Tomicic también tuvieron palabras para los complicados y duros momentos que viven Leonor Varela y Cecilia Bolocco por estos días. La actriz sufre la pérdida de su hijo Matteo.

"Mucho cariño y amor a Leonor Varela y su familia, que viven una pena inmensa, pero con la certeza de que su hijo hoy descansa", señaló respecto al duro momento de Leonor Varela.

"Me enteré hoy cuando estaba en Calama. Tristísimo, es sabido que Matteo estaba mal en las últimas semanas, pero mi abrazo para ella, su familia, mucho amor. Ella tiene un espíritu muy potente y especial", agrega la animadora de Canal 13.

Por otro lado, la ex Miss Universo lo pasa mal con la operación de Máximo Menem por un tumor cerebral. "Le mandé un mensaje, no he hablado con ella porque siento que no está para recibir llamados", dice Fuentes respecto al drama que vive la familia Menem Bolocco. "Cecilia es colaboradora frecuente de Teletón y yo creo que habría participado si no estuviera viviendo este trance, así que desde acá le mandamos mucha energía, a Máximo que es un capo y que salga todo bien", complementa el animador de "Mentiras Verdaderas".

"Qué terrible pensar estar en una situación así, me imagino el corazón apretado, pero mis energías y oraciones para que todo siga saliendo bien", complementa Tonka Tomicic.