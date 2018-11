Fiskales Ad-Hok y su presencia en Lollapalooza 2019: "Los que son fiskaleros de verdad saben que da lo mismo"

Este miércoles se liberó el cartel de la novena versión del festival Lollapalooza Chile 2019. Un line up que destaca por su apuesta por bandas que han construido su carrera desde la década del 2000 para adelante y que apuesta por diversificar su oferta.

Entre las sorpresas de este años destaca la banda nacional Fiskales Ad-Hok. El grupo liderado por Álvaro España había sido esquivo a presentarse en el evento que se realiza en el Parque O'Higgins. Incluso, en el año 2015, revelaban por Twitter que habían sido, nuevamente invitados a tocar, pero que se había negado. Una decisión que cambio.

España explica a Publimetro que "básicamente, hace un año y medio atrás tuvimos una crisis bien grave con la banda y estuvimos a punto de separarnos y dejar de tocar. Limpiamos un poco la casa, tuvimos que comprar instrumentos nuevos, sala de ensayo nueva y retomamos el 'do it yourself', ahora más grandes y de forma más organizada, sin manager, organizados como banda 100% independientes. Dentro de eso, está la gracia de que nos movemos con total libertada para tocar donde se nos pare la raja, porque somos nuestro propios jefes".

Según el vocalista, el grupo ve que ahora "todo es cancha y si nos están invitando, nos parece que está bien tocar en todos lados" y destaca que "tal como podemos tocar en Lollapalooza o en al Cumbre del Rock, al día siguiente podemos tocar gratis en La Pintana para despedir a un amigo. Es la cosa que nos da la libertad de ser nuestros propios jefes".

"Hay que aprovechar esos festivales grandes, para también informar, hablar sobre el escenario, recordar de donde vinimos, quiénes están en guerra en nuestro país. Es bueno aprovechar un escenario tan pop para meterle un poco de acidez", cuenta España sobre su participación en Lollapalooza.

Sobre las críticas que pueden recibir de sus seguidores más duros, que aplaudían decisiones como no tocar en un evento de este tipo, la voz de "Al puerto" asegura que "los de verdad, los que siguen a nuestra banda y van a nuestras tocatas saben quienes somos. Saben que tocamos en todos lados". "La gente puede hablar lo que quiera, nosotros seguimos siendo las mismas personas, seguimos viviendo en los mismos barrios, seguimos siendo una banda independiente y eso nos da el empoderamiento de tocar donde queramos. Los que son fiskaleros de verdad saben que da lo mismo", sentencia.