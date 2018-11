Luis Gnecco se va con todo contra Alberto Plaza por dichos sobre Daniela Vega

Controversial como siempre, el cantante Alberto Plaza no se guardó sus opiniones sobre la actriz Daniela Vega durante una entrevista esta semana realizada a Cooperativa por su próximo libro, "Claro que me importa", en el cual aborda distintos temas de la contingencia desde una perspectiva que él mismo define "impopular".

En ese sentido es que se refirió a la protagonista de "Una mujer fantástica". “Se percibe a sí misma como mujer y no me puede obligar a mí a que tenga la misma percepción. Yo voy a percibir lo que yo veo, no lo que ve ella. Yo veo un hombre que esta haciendo el rol de mujer”, señaló.

La opiniones de la voz de "Bandido" no cayeron muy bien y generó una serie de respuestas en redes sociales, así como de otros rostros conocidos.

Como Luis Gnecco.

El actor que compartió pantalla con Vega en la cinta ganadora del Oscar a Mejor película extranjera este año no se guardó nada y respondió al cantante a través de su cuenta de Instagram: “Mata de huevas profesional. Todas sus canciones son iguales al jingle que hizo de la Pizza Nostra. Cientologista del Mapocho".