Fin de una era: La Teletón elimina la "Vedetón" de su programa

El año pasado ya había cambiado su nombre y formato para ajustarse a los tiempos, pero este 2018 desaparecería completamente como sección. Hablamos de la “Vedetón”, llamada en 2017 “Triángulos de fuego”, segmento de madrugada de la “Teletón” que en algunas ocasiones fue conducido por Eduardo Fuentes, el animador que se encargó de dar la noticia de manera inesperada.

“Ya no va la ‘Vedetón’, no hay ‘Vedetón’… como no podía animarla yo”, dijo el animador de “Mentiras verdaderas” a Soy Chile, información que fue reconfirmada durante la tarde de este jueves, aunque no de manera oficial, por el Instituto Teletón, quienes lo informarán este viernes.

“Me parece que es razonable, considerando los tiempos que corren, el mundo ha cambiado, estamos en una campaña donde se busca descosificar a la mujer y quizas la Teletón estaba quedando extemporánea hace tiempo”, reflexiona a Publimetro Fuentes, agregando que “si este año han tomado la decisión de sacarlo, perfectamente se puede vivir la Teletón sin la ‘Vedetón”

Y es que desde la Teletón quieren darle otro contenido a esas horas de televisión y por eso decidieron sarle otro nombre al espacio, “Talentotón”, el cual contará con imitaciones, concursos y más humor, dejando de lado los bailes eróticos con poca ropa.

El propio Don Francisco ya lo había declarado hace poco menos de un mes en T13, donde aseguró que “todo se tiene que adaptar a los tiempos que corren”.

“La Teletón y el programa, también. Si yo hago un programa mañana, no lo puedo hacer como hace 30 años, me voy preso. La Vedetón está cambiando, ha ido cambiando y este año se hace algo distinto”, dijo.

Paula Bolatti, ex chica reality y quien participó de la actividad en 2016, la última vez que se llamó “Vedetón”, comenta a Publimetro que está de acuerdo con esta iniciativa de la institución benéfica.

“Me parece que corresponde a un cambio social, pero que también se tiene que dar en otros aspectos de la vida y no sólo en la Teletón”, comenta la modelo a Publimetro, recordando que cuando ella participó, fue la primera vez que se incluían hombres en los bailes.

“Ahí ya estaban cambiando las cosas, así que me parece que está muy bien y acorde a los nuevos tiempos de reivindicación de los drechos de la mujer”.

Francisca Merino, por su parte, también participó de la misma actividad en 2016 y, más allá de avalar la medida y desconocer el tema en profundidad, asegura que “el erotismo en televisión, bien trabajado, nunca es malo”.

Debe ser por esa misma razón que muchos esperaban la instancia para ir a mostrar sus dotes en el baile. Por ejemplo, fuentes de Publimetro confirman que desde “Rojo” había algunos concursantes listos y dispuestos a participar en la actividades que se enmarca dentro de las 27 horas de amor.