Mariel Mariel lleva el feminismo a la gira de la Teletón

Porque la inclusión no sólo se relaciona con la Teletón, Mariel Mariel ha aprovechado la invitación a esta caravana solidaria y, con su música y palabras, ha impregnado de feminismo los escenarios a los que le ha tocado asistir. Su primera vez fue en Arica, siguió Iquique, y ayer jueves volvió a la gira para hacerse presente en Temuco y esta noche será el turno de Valdivia.

“Llevo unos días de una escuela tremenda, porque estoy dando a conocer una música que es nueva para los oídos de las regiones”, comenta la cantante a Publimetro, agregando que “traigo un flow viajero de México y otras partes del mundo que quiero empezar a propagar acá en Chile y esta oportunidad para mi es genial y me emociona mucho pararme frente a una cantidad de gente que no me conoce en su gran mayoría”.

teletón

Y es que la artista nacional ha desarrollado gran parte de su carrera en el extranjero y recién hace un año volvió a Chile. Viviendo lejos de donde nació, logró desarrollar un estilo único, el cual se nutre de las distintas culturas, la apertura de mente de otros países y los nulos prejuicios. Eso y el feminismo, tema que la apasiona.

“Es importante tener la oportunidad de decirlo en un escenario tan grande, cuando le hablo a las mujeres lo hago desde las más niñas a las abuelitas, porque todos tenemos eso en común, queremos que se nos reconozca de una manera más bonita, más honorable”, comenta la intérprete de “Tírame un beso”, agregando que la disparidad de artistas femeninas en los escenarios -por ejemplo, en la gira sólo estaba ella y Consuelo Schuster por el norte-, es algo que pasa siempre.

“Me está costando a ratos que me entiendan muchos colegas, compañeros, productores de festivales, que no es algo contra ustedes. Es un síntoma que esta ocurriendo en todos los festivales masivos, porque hemos construido así la música”, reflexiona y añade que “no es fácil cambiarlo, pero yo agradezco a los que abren los ojos y se dan cuenta de lo sensato que es decir ‘es cierto que hay mujeres igual de talentosas que los hombres y que no están siendo invitadas con tanta frecuencia como ellos’”.

Las 27 horas de amor de la Teletón se transmitirán el próximo viernes 30 de noviembre y se extenderá hasta la madrugada del domingo 2 de diciembre, con una meta que sobrepasa los 32 mil millones y medio de pesos.