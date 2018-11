"La cienciología le atrofió el cerebro": Fanática de Alberto Plaza escribe dura carta a su "cantante favorito"

Alberto Plaza ha estado toda la semana en la palestra y no por su música. El cantautor causó polémica tras ser consultado respecto a la Ley de Identidad de Género, donde arremetió contra Daniela Vega, diciendo que la actriz nacional “se percibe así misma como mujer y no me puede obligar a mí a que tenga la misma percepción. Yo voy a percibir lo que yo veo, no lo que ve ella. Yo veo un hombre que esta haciendo el rol de mujer”.

Además, invitado al programa "Bienvenidos" de Canal 13 se enfrascó en una fuerte disputa con Mariana Derderian, quien lo criticó a la cara por sus palabras hacia la actriz que ganó un Oscar junto al equipo de "Una mujer fantástica".

Publimetro Chile "¿Te desespera que no piense como tú?”: La fuerte discusión entre Alberto Plaza y Mariana Derderian Hace unos días el cantante dijo respecto a Daniela Vega que "yo veo un hombre que esta haciendo el rol de mujer”

Esto ha provocado el malestar generalizado, el cual se cuantifica a través de redes sociales, pero también con cartas en los periódico. Tal como lo ha hecho Alberto Plaza en innumerables ocasiones, una fanática del cantautor aprovechó el espacio que da LUN y envió una carta mostrando su desilusión.

"Aún me cuesta creer que mi cantante favorito, Alberto Plaza, haya atacado a la actriz Daniela Vega por su condición de género. Al parecer la cienciología le atrofió el cerebro", dijo Sylvia Meza Díaz al citado medio.