Edo Caroe triunfa con sus "Jam de Magia": Lleva 64 semanas consecutivas con shows repletos

Es reconocido como uno de los mejores exponentes del humor negro en nuestro país, rol que le ha valido resonantes triunfos en festivales como Viña del Mar y del Huaso de Olmué, entre otros emblemáticos escenarios. Pero detrás del hombre que triunfa con esas hilarantes rutinas, se esconde otra gran pasión que se deja ver lejos de las cámaras y las multitudes: La magia.

Ése es el hábitat que hace sentir a sus anchas a Edo Caroe, y que desde hace más de un año despliega todos los lunes en el Teatro Pata de Cabra, en Bellavista, epicentro del secreto mejor guardado de la noche santiaguina: Las "Jam de Magia".

"Todo es una experiencia que creamos para que la gente se enganche de la magia, a la que muchos no veían hasta ahora como un panorama. Ese es nuestro mayor atributo, y lo que nos ha permitido llegar a más de 60 funciones repletas. Es algo que hacemos con mucho amor por la magia y por la gente", dice Caroe sobre el espectáculo colectivo que tuvo su primera función en octubre de 2017.

Un año y 64 funciones después, su permanencia en cartelera constituye un verdadero récord, que reluce aún más al tratarse de un evento sin mayor publicidad, que se ha alzado como un imperdible para los amantes de la disciplina, y al que los asistentes llegan casi en su totalidad gracias al boca a boca.

Por lo mismo, el primer aniversario fue celebrado en grande, con un show a tablero vuelto en el Teatro San Ginés, recinto al que volverá los próximos 26 y 27 de noviembre, con una versión especial de lo que semana a semana presenta junto a otros reconocidos magos nacionales.

El comediante mago

"La magia ocupa un lugar muy importante en mi vida desde hace más de diez años. Es lo que hago todo el día, lo que más leo, lo que más estudio, estoy constantemente creando, pensando, instruyéndome, conociendo magos. Es lo que más me apasiona, lo que más me gusta, y una de las pocas cosas en las que he perdurado", cuenta Edo Caroe acerca de su relación con la disciplina.

El también comediante valora que se estén abriendo espacios a la magia, y reconoce querer "seguir trabajando" para que la escena se consolide cada vez más.

"Tengo el anhelo de que la magia se conozca, que se presente en las condiciones adecuadas y que la gente se interese por verla, porque hay muchos magos talentosos a los que sólo les faltaba un público. Había que crear el espacio, y de eso se tratan las Jam", afirma Edo Caroe.

JAM DE MAGIA

Todos los lunes a las 21:00 horas

Teatro Pata de Cabra

Bombero Nuñez 312, Barrio Bellavista

Entradas $8.500, disponibles en enjoythemagic.biz

Evento recomendado para mayores de 15 años

Lunes 26 y martes 27 de noviembre

Teatro San Ginés

Mallinkrodt 76, Barrio Bellavista

Entradas desde $10.000, disponibles en enjoythemagic.biz

Evento recomendado para mayores de 15 años