La desubicada de Francisco Vidal: Pidió en vivo que "cortaran" a panelista para ir a fumar

Como un chascarro o una desubicada de aquellas se puede catalogar la actitud de Francisco Vidal esta mañana en el programa "Estado Nacional" de TVN. Y es que mientras se desarrollaba el espacio, que este capítulo estuvo centrado en el asesinato de Camilo Catrillanca, mapuche que murió en medio del operativo del Comando Jungla, el ex ministro no pasó desapercibido.

Resulta que Gonzalo Müller entregaba sus argumentos sobre las eventuales responsabilidades respecto del caso y discutía con otro panelista, mientas a pantalla dividida se mostraba abajo a Vidal riéndose y realizando morisquetasa la producción. Varios segundos donde hace dos gestos claves: que corten a quienes hablan y que quiere ir a fumar, hasta que se da cuenta que está en vivo.

El momento fue rápidamente viralizado en redes sociales por la cuenta @Damgodoy, quiene escribió: "Corten a # GonzaloMüller que # PanchoVidal quiere ir a fumar Cara Cara Cara Cara Cara Cara # enacional" en su cuenta de Twitter.

Recordemos además que Francisco Vidal reveló hace un tiempo en entrevista con LUN que es un fumador compulsivo: se fuma cerca de 40 cigarrillos al día.

Según narró, comenzó cuando tenía recién 15 años. “Desde ahí no he parado de fumar, porque me encanta. Sé que es malo para la salud, pero nunca me ha pasado algo grave”, explicó Vidal entonces..