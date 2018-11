Javiera Mena: “Gustavo Cerati no se irá jamás”

Ya sea por su participación en la icónica banda de rock en castellano Soda Stereo o en su polifacética carrera como cantautor solista, el argentino Gustavo Cerati se ha convertido en una de las figuras más importantes de la música en Hispanoamérica.

Publimetro Chile Justin Bieber agradeció a Dios por mostrarle cada día cómo ser el mejor esposo para Hailey Baldwin “Las relaciones amorosas son duras y el amor no siempre es fácil", reconoció el cantante.

Este domingo pudimos ver a través de “Nat Geo” el docu-reality “Bios: Vidas que marcaron la tuya”, en el que se relata parte de su vida personal antes, durante y después de Soda Stereo, con el testimonio de familiares, examantes, amigos, colegas y productores.

Publinews Guatemala conversó con Javiera Mena acerca de su experiencia como conductora de este audiovisual. “Aunque nunca conocí a Gustavo en persona, su impacto en mi música es inevitable”, nos comentó.

Detalles reveladores

“En especial, su manera de abordar la música y, por otro lado, la conexión que tenía con lo esotérico (…) Hablando con mucha gente que trabajó con él, todos coincidían en que era el primero en llegar al estudio y el último en irse. Era detallista y obsesivo con su trabajo”.

Publinews Guatemala Gustavo Cerati: ¿De qué trata el docu-reality de “Nat Geo”? En su serie de documentales "Bios: Vidas que marcaron la tuya", "Nat Geo" relatará la vida de Gustavo Cerati, cantautor argentino que destacó como solista y como vocalista de Soda Stereo.

La "sodamanía" en Latinoamérica

“La efervescencia me tomó por sorpresa porque era aún muy chica para caer en la cuenta de todo lo que significaron. A mí me tocó Gustavo Cerati más en su etapa solista, cuando tuve más conciencia y me dedicaba a buscar más música; además, en esos años visitó mucho Chile.

Lo sentía como mi rockstar chileno a pesar de ser él un músico argentino. El disco que más me tocó fue Amor amarillo (1993)porque experimentaba con géneros que pocos en Latinoamérica se atrevían a tocar”.

Influencia de Gustavo Cerati



"Me identifico mucho con su atrevimiento de experimentar con lo sónico, con su preocupación por hablarle al subconsciente a través de la música. Eso es algo que también busco hacer. Me tocó mucho también como personalidad, aún me sigue sorprendiendo su constante búsqueda de cambio."

Mucho más que una biografía, #BiosCerati será un homenaje al genial Gustavo Cerati, su vida y su legado. ¡No te pierdas el domingo 25 el estreno, 8 PM PE / 9 PM MEX-COL / 10 PM ARG-CHI, solo en #NationalGeographic! pic.twitter.com/ShkOZ5ohMD — National Geographic (@NatGeo_la) November 19, 2018

Emoción al conducir

“Sentí muchos nervios cuando me dijeron que conduciría este docu-reality. Sé que la familia de Gustavo barajó muchos nombres, pero se decantaron por mí debido a la conexión de mi música con la suya.

Después, me entró una gran curiosidad, como fanática y persona dedicada a la música, de conocer todo sobre él. Fue hermoso conocer más de su mente a través de su arte”.

Carga emocional

"Sabes, fue obviamente mucho más difícil armar este material sin tenerlo, pero a la vez fue muy rico. Y creo que será aún más rico para los fanáticos porque nos hemos centrado en lo íntimo a través de las personas que lo conocieron.

Fue un proceso bastante espiritual también porque, para todas las personas con las que hablé, Gustavo sigue presente. Estaba presente en cada taxi al queme subía, en cada mural. Gustavo Cerati no se irá jamás. Está muy presente en la conciencia latinoamericana. Todo el mundo tiene algo que decir sobre él."