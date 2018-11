Presidente del Sindicato de trabajadores TVN y renuncia de Francisco Orrego: "De alguna manera es el corolario de su paso por el canal"

Sorprendido de enterarse por la prensa, dijo encontrase Rodrigo Cid, presidente del Sindicato de trabajadores de TVN número tres, luego de que este miércoles se hiciera público que el presidente del directorio de la señal pública, Francisco Orrego, renunciara a su cargo. "He conversado de manera informal con algunos integrantes de las altas esferas del canal y ha sido una reacción generalizada. Esto se ha notificado por este artículo del diario El Mercurio. Nosotros, como trabajadores, no hemos tenido una comunicación oficial. Me parece que no está a la altura del cargo esta manera de actuar. De alguna manera es el corolario del paso de Francisco Orrego por TVN", dijo Cid

El representante de los trabajadores también respondió lo expuesto por el ex presidente del directorio en su carta de renuncia sobre que “mientras la gestión de TVN siga en manos de las mismas personas que la llevaron a su actual crisis, no será posible sacar adelante al canal". "Yo creo que acá se esta trabajando por parte de la administración, con aciertos y errores, por cierto, se está tratando de sacar adelante el canal", expuso Cid y agregó: "Acá hay un problema que tiene que ver más bien con la imposibilidad, en este caso, que tenía el presidente del directorio de ejecutar cambios mayores a nivel de la administración. En términos simples, para remover al director ejecutivo se requieren cinco votos y Francisco Orrego, al parecer, esa era su intención y nunca logró reunirlos".

A su juicio, "esto demuestra la impericia de manejo político para hacer los cambios que se quieren hacer. La ley consagra que el directorio de TVN, para tomar ciertas determinaciones, requiere de un quorum mínimo para aquello. Es para defender la independencia del canal. Para que no venga un gobierno de turno y nombre los directores que les toca nombrar y hacer los cambios a su antojo. De alguna manera es para defender la independencia y mantener el modelo pluralista que se pretende imprimir en TVN". Por ello, Cid plantea que si es es el argumento de su renuncia, "me parece que no es una razón muy validad para presentar esta carta de renuncia".

El presidente del Sindicato de trabajadores de TVN también reveló un dato interesantes. Cid aseguró que Orrego había sido citado hace varias semanas por la comisión investigadora de la señala pública para responder preguntas que se le hicieron por la filtración de contratos "y se ha escusado permanentemente". "No ha llegado para entregar las respuestas y nos parece que no debería ser", sentenció.