Remezón en TVN: presidente del directorio renuncia en plena "crisis" del canal estatal y lanza duras críticas a la administración

El presidente del directorio TVN Francisco Orrego, presentó el lunes pasado su renuncia al cargo, debido a las dificultades con el directorio. Su dimisión la presentó en una carta enviada al Presidente Sebastián Piñera, quien lo había nombrado en abril para reemplazar al socialista Ricardo Solari.

Según destaca hoy El Mercurio, Orrego llegó a TVN en medio de una crisis financiera, y durante sus meses de gestión tuvo que enfrentar la controversia que se abrió al interior del directorio luego de que se conociera el sueldo del director ejecutivo, Jaime de Aguirre, $18 millones mensuales, y una cláusula de indemnización de hasta unos $72 millones.

Un informe de la contraloría interna de la señal, que había sido encargado por Orrego, señalaba que Solari no había informado sobre las condiciones del contrato de De Aguirre al directorio. Luego de revelarse dicha información, los directores afines a la oposición acusaron a Orrego de haber filtrado el texto para criticar la gestión de De Aguirre.

Justamente, este hecho -de julio pasado- complicó la relación entre Orrego y De Aguirre. En la Cámara de Diputados, en tanto, se creó una comisión investigadora por el caso, que tenía como objetivo revisar los contratos de los directivos.

A comienzos de mes, el Gobierno autorizó la entrega de más de US$22 millones de capitalización para TVN, cuando la ley aprobada por el Congreso destinaba US$47 millones.

Hacienda consideró entonces que ítems del plan para el canal no se ajustaban a las normas. Otros US$24,7 millones no serían transferidos y se estudiarían vías alternativas para incorporarlos.

Ayer trascendieron las razones que llevaron al alto directivo a dejar TVN. En su renuncia señaló: "He llegado a la convicción de que mientras la gestión de TVN siga en manos de las mismas personas que la llevaron a su actual crisis, no será posible sacar adelante al canal, y todos los esfuerzos del directorio serán ineficaces, ya que la actual ley le otorga a la administración, y en particular a la dirección ejecutiva, una inamovilidad de hecho".

Además, sostuvo: "Renuncio porque encuentro extraordinariamente inconveniente y peligroso dejar en manos de la misma administración el gasto de los 25 millones de dólares de financiamiento público que han sido aprobados como aporte extraordinario, sin que al mismo tiempo se hayan otorgado facultades reales a la mayoría del directorio para materializar cambios profundos en la gestión del canal ni para avanzar hacia mayores niveles de transparencia en el uso de los recursos".

Por último, afirmó: "Como un acto de consecuencia profesional, y con la misma convicción con que acepté la invitación a conducir el directorio de TVN, me veo en el deber de tomar la difícil decisión de presentar mi renuncia, pues no estoy dispuesto a avalar con mi presencia la mala gestión de la actual administración, ya que, al carecer el directorio de facultades reales para realizar los cambios que urgen, es imposible asegurar que los nuevos recursos públicos serán usados de una forma distinta a la que llevó a TVN a su actual situación crítica".