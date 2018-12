Don Francisco y la polémica rutina de Stefan Kramer en la Teletón: "Nosotros no podemos hacer censura"

Costó, pero se llegó. Tras casi 30 horas seguidas la Teletón cumplió su objetivo superando la meta establecida y alcanzó los $32.851.438.331, un grueso número levemente más alto que la meta original y que dejó satisfechos a los organizadores del evento, incluido a Don Francisco.

El animador y principal rostro de la campaña solidaria ofreció, como es de costumbre, un almuerzo esta tarde con algunos de los colaboradores del evento y principales rostros, como Cristián Sánchez, Juan Pablo Queraltó, Becky G, Leslie Grace, Oscarito Álvarez, Power Peralta y Karol Lucero, y agradeció a los canales de televisión por el apoyo, a los artistas y a quienes estuvieron presente durante la extensa y cansadora jornada.

"Estoy muy contento de que hayamos podido conseguir la meta, que es un respaldo, algo que hemos hecho durante 40 años", señaló el hombre de Sábado Gigante notoriamente extenuado, pues en esta ocasión la velada duró más que de costumbre. "Es un trabajo que hace toda la gente que vive en el país".

UNO

Durante la conferencia de prensa, Mario Kreutzberger aseguró que en esta ocasión el programa de la Teletón había sido "moderno, distinto, diferente", y que él no lo había diseñado: "No me quiero atribuir títulos que no tengo, porque el programa no lo hice yo, no fueron mis ideas, fueron las ideas de otros, de una nueva generación que tuvo muchísimos aciertos".

Es en ese sentido que el magnate televisivo fue consultado por su eventual retiro, algo que desde hace un tiempo se ha transformado en un tema que él mismo no ha descartado: "Pueden contar conmigo mientras puedan contar conmigo. Pero eso no da ninguna seguridad en el caso de una persona de mi edad (77)".

Don Francisco aseguró que en esta ocasión su participación se redujo considerablemente y que su deseo es que la antorcha se traspase a nuevos rostros: "Este año los animadores y los conductores hicieron el 70% de esta programa. O sea, no lo hice yo, hice un porcentaje muy bajo. Para mí el verdadero triunfo sería traspasar esto a una nueva generación y que dure 40 años más".

Respecto a las dificultades que la campaña solidaria enfrentó, Don Francisco calificó esta edición como "una Teletón tardía", pero que finalmente se traduce en un triunfo. " Un amigo político me dijo que lo importante era ganar, y en este sentido ganar no es solamente el dinero que se recaudó, es el respaldo del país para continuar haciendo esto que hemos hecho durante 40 años".

Asimismo, el animador explicó que hubo varios factores que influyeron en la tardanza de las colaboraciones, como por ejemplo el clima: "Hubo muchísimo calor. Es muy difícil pararse en la fila de un banco a las 3 de la tarde. Y nosotros queremos mantener ese rito".

Kramer vs. Kramer

Uno de los puntos altos del cierre de la Teletón fue la rutina humorística de Stefan Kramer, quien imitó al exitoso programa de concursos Pasapalabra desenvolviendo el papel de su conductor, Julián Elfenbein, y a el Presidente Sebastián Piñera como participante enfrentado al cantante mexicano Luis Miguel.

El show fue altamente comentado en redes sociales e incluso criticado por ciertos usuarios por el tinte político y crítico respecto de elementos de la contingencia como el asesinato del ciudadano mapuche Camilo Catrillanca por parte de carabineros, entre otras cosas.

En ese aspecto, Don Francisco, quien es conocido por intentar mantener cierta neutralidad política y evitar este tipo de conflictos durante las transmisiones de la Teletón, señaló que "no sabía de la rutina", para luego agregar que "cada uno se tiene que hacer responsable porque este es un programa de unidad. Es un programa en que queremos juntar a todos los chilenos, y eso es lo más importante. Si alguien hace algo que no corresponda a eso está faltando a nuestro deseo".

Pese a ser crítico respecto de la presentación del humorista, Don Francisco explicó que "nosotros no podemos hacer censura, cada uno se tiene que censurar".