Javiera Suárez responde a quienes la acusan de "lucrar con su enfermedad"

Javiera Suárez lleva una larga lucha contra el cáncer y las redes sociales se han convertido en su forma de expresión más común. En ellas, la periodista comparte los distintos momentos y procesos que ha vivido en su batalla con la enfermedad.

Pero en medio de las buenas y malas noticias, hay algunas personas que la acusan de estar lucrando con el cáncer y lanzan duros comentarios en su contra. Ella lo sabe, y por lo mismo, le respondió a quienes la juzgan por la manera en que maneja su salud.

"Hay mucha gente que me tira buena onda y son pocos los que te critican. Debería no enganchar, pero igual me dan ganas de responder: ¿Cómo quieres que pague lo que cuesta? ¡Tengo que trabajar! En este caso, trabajo haciendo campañas y con marcas. Si no te gusta, no me sigas", dijo a La Tercera, aclarando que optó por bloquear a esas personas.

Además, comentó que tiene la suerte de poder pagarse un tratamiento, pero que también lo pasa mal y se muere de miedo. "Morir por no tener plata para curarte es terrible. ¿Qué hay que hacer con eso? ¿Hay que tirarle mierda a la persona que tiene un poco más y puede pagar un seguro? Eso me pasa con las críticas", señaló.

En ese sentido, indicó que "lo que debemos hacer es moverse para que se promulgue una Ley del Cáncer. Tirar mierda en Twitter no aporta en nada. Si hay algo en que la plata no te sirve de nada, por muy millonario que seas, es sanarte de cáncer", sentenció Javiera Suárez.