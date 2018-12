Mónica Rincón analiza los primeros 10 años de CNN Chile: "Revolucionó la forma de hacer noticias en TV"

Este es un día para celebrar en CNN Chile. La estación cumple hoy sus primeros diez años de existencia, y lo hace consolidado como una señal de noticias pluralista, que ha sabido mantenerse fuerte a pesar de la crisis de la industria, y que cuenta rostros que se han convertido en líderes de opinión gracias a la manera en que realizan su entrega informativa.

“Creo que (CNN Chile) revolucionó la forma de hacer noticias en televisión. Y siento que dejó una impronta importante sobre cómo hacer periodismo y, sobre todo, cómo hacer periodismo en pantalla… porque no sólo hay que tener los ‘extras’ al aire de vez en cuando, sino que hay que ofrecer las noticias a la gente cuando están pasando”, dice Mónica Rincón, quien junto a Daniel Matamala se ha posicionado como uno de los rostros fuertes de la casa televisiva.

La periodista, que conduce los programas “Marca registrada” y “Conciencia inclusiva”, concentra elogios a través de las redes sociales por sus asertivas intervenciones y editoriales al hueso, sobre todo abordando temas de la contingencia que son de interés público. Su labor ha sido tan valorada por la gente, que una encuesta realizada por Cadem la destacó como la periodista más influyente de 2018, algo que recibió en su momento como “un reconocimiento a los equipos”. Y eso lo reafirma en conversación con Publimetro.

“Queremos que el periodismo sea útil para los ciudadanos. Por eso somos un canal cuyo lema es ‘vamos más allá’, ya que como equipo trabajamos en entregar las noticias con un mayor contexto, con más información, con una mirada más inclusiva y diversa. Siento que eso nos caracteriza”, señala Rincón, y explica que “cuando hablamos de ir más allá, hablamos de cuestionar el poder venga de donde venga”.

En ese sentido, y a propósito de sus “celebradas” editoriales, la profesional destaca que CNN Chile “es un espacio en el que se trabaja con muchísima libertad respecto a la opinión, pero también con mucha responsabilidad en relación a los datos que se entregan. Por eso nosotros, como equipo, hemos reivindicado que el periodista pueda ejercer los 3 géneros del periodismo que son información, interpretación y opinión. Y siento que la gente ha valorado que estemos dispuesto a opinar con honestidad, asumiendo los costos que esto pueda tener”.

Sobre estos diez años y los que están por venir, la comunicadora destaca que “queremos democratizar la información y poner en pantalla nueva temas y nuevas fuentes de información. Y darle voz a los que no tienen voz”, algo sobre lo cual se ha preocupado especialmente con su programa “Conciencia inclusiva”. “Ese es un espacio que me tiene súper contenta porque como profesional me interesa poder colaborar para que este país deje de ser tan desigual”, revela.

Finalmente, en un análisis del presente de los medios, Mónica Rincón cuenta que ve con buenos ojos el rol clave que hoy cumplen las redes sociales ya que, dice, “bien usadas, pueden ser un instrumento tremendamente positivo porque nos conectan con las audiencias, que son muy exigentes, nos desafían permanentemente y nos recuerdan que como periodistas no podemos renunciar al rol de ser ventanas a través de las cuales la gente pueda salir a mirar otras realidades, otros mundos”. Sin embargo, advierte que “el periodismo no debe dejar de jerarquizar las noticias ni dejar de chequear la información, en pro de tener más clickeos en nuestras web. No podemos claudicar en nuestro trabajo y por llegar primeros, publicar una información incorrecta, porque la credibilidad se construye segundo a segundo”.