Famoso youtuber Luisito Comunica en picada contra CNN Chile: "No dejaré que me roben de esta manera"

Hace un par de semanas, el famoso y popular youtuber Luisito Comunica vino de visita a nuestro país y participó de distintos programas y entrevistas. Una de ellas fue con CNN Chile, canal con el que no pensó que iba a tener problemas.

Y es que, según publicó el propio Luisito Comunica a través de su cuenta de youtube, el canal de cable le interpuso dos reclamaciones por derechos de autor contra videos que él mismo hizo.

"¿Cómo es que un canal establecido en Chile está reclamando un video mío que grabé en Perú?. No tiene sentido y además yo no recuerdo haber utilizado ningún clip, ninguna canción, nada que podría ser de propiedad de CNN Chile", dijo el youtuber a través del video que tituló "No dejaré que me roben de esta manera" .

Y es que, según relató, los videos reclamados corresponden a "Explorando el mercado de piratería más grande de Perú" y "Qué se siente volar a 900 metros en un globo / Capadocia – Turquía", los cuales fueron utilizados en la entrevista que Luisito Comunica dio a CNN Chile.

"En el minuto 04:57 de esta entrevista aparece la imagen de Perú que me están reclamando y en el minuto 16:56 parece la imagen del video de Turquía que ellos me están reclamando. La ironía de todo esto es que ellos, CNN Chile, utilizaron mis videos, imágenes de videos que yo grabé. En teoría ellos utilizaron mis imágenes, mis derechos de autor para su video y ahora ellos me están reclamando derechos de autor a mí", explicó, agregando que "quiero quejarme con CNN Chile. Seguramente están contratando a alguien para darle click a las acciones [como la de generar los reclamos por derechos de autor], que no tiene idea de cómo funciona nada".

El video acumula ya más de 3 millones y medio de visitas y CNN Chile no tuvo más opción que salir a pedir perdón a Luisito Comunica mediante un comunicado leído por Nicolás Copano.

"Nos hemos intentado comunicar con Luisito de manera infructuosa con el fin de manifestarles nuestras disculpas. Esperamos que sus fanáticos y él escuchen este comunicado, les ofrecemos todo este espacio para que podamos conversar", aseguraron desde la estación de cable.