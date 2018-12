Ernesto Belloni se va de "Morandé con Compañía": “Soy muy caro para el Kike”

Un duro golpe ha recibido Kime Morandé y el "Morandé con Compañía" en las últimas horas. En conversación con el matinal "Muy buenos días" de TVN, el comediante Ernesto Belloni confirmó que no seguirá siendo parte del programa el próximo año.

Y es que, recordemos, "Morandé con Compañía" perdió un día de emisión para el 2019, ya que se dará sólo los viernes, por temas de reestructuración y renovación, según explicaron desde la estación de Vicuña Mackenna. "Creemos que el humor es más necesario que nunca hoy en Chile, y sabemos que debe renovarse constantemente y evolucionar", dijo hace algunos días Martín Grass, director del espacio de Mega en un comunicado, explicando que la decisión se debe a que los momentos económicos actuales de la TV de donde no quedan ajenos.

"En el contexto económico de la TV actual, y en la lógica de sostenibilidad de la marca decidimos concentrar nuestras energías creativas en un solo día. Este va a ser un MCC 3.0 que concentre lo mejor de ambos días y en el que pondremos todos nuestros esfuerzos", agregaron desde Mega.

Es en este contexto que Ernesto Belloni, el hombre que da vida a "che Copete", no habría tenido cabida con su show en solitario y se le ofreció ser parte de "El Muro", a lo que se negó, explicando, entre otras cosas, que “soy muy caro para el Kike”

“Yo trabajo solo, tengo un estilo, hago mis guiones, hago mis escenas y no me sentiría bien ahí. No me atrae estar en El Muro”, aseguró Ernesto Belloni al “Muy buenos días”, quien no sería el único en abandonar "Morandé con Compañía", según Hugo valencia.