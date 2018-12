"Pacto de Sangre": Los memes y reacciones que dejó la impactante muerte de Karina

Tal como muchos lo habían pensado, en el capítulo de la noche de este miércoles de "Pacto de Sangre" fuimos testigos de la dolorosa muerte de Karina a manos de Benjamín. El esposo de Trinidad demostró ser un verdadero psicópata y el villano oficial de la nocturna de Canal 13 y se encargó de matar a la polola de su hijo haciéndola consumir drogas y alcohol.

El personaje interpretado por Álvaro Espinoza, quien era el padre del bebé que esperaba Daniela Solís (Vanesa) en el momento de morir, le dio escopolamina a Karina asesinándola de manera lenta y dolorosa. Al mismo tiempo, le confesó algunas cosas mientras la drogaba, como que él le había dado los 100 millones a su amiga para que guardara el silencio.

Para cubrir sus acciones, Benjamín utilizó todo el tiempo guantes y pidió a Karina que escribiera una carta de despedida para que todo pareciese un suicidio. Cuando ya le estaba dando un paro cardíaco a la joven, él empezó a rezar.

Antonia Giesen y Espinoza se llevaron todos los aplausos de las redes sociales por su actuación en "Pacto de Sangre", aunque muchos seguidores extrañarán a la actriz y no saben qué más se podría venir en este thriller del ex canal del angelito.

Así, se vienen momentos tensos en "Pacto de Sangre", ya que Ignacio se enterará que su nuevo amor también falleció, Dominga se encontrará con el cuerpo de la joven y Feliciano se enterará de su deceso.

Acá te dejamos algunos de los memes y comentarios que dejó un nuevo capítulo de "Pacto de Sangre" de Canal 13.

“Me pegaste”, “No, no lo digas así”. Que huea tiene que decir??? Que la sobó fuerte???? Hueon de mierda #ResisteKarina

le entregaremos el cuerpo de su hija pero como no encontramos su cabeza le pusimos esta… #ResisteKarina pic.twitter.com/RPsPjEsq9g

#ResisteKarina Me da tanta rabia/pena/impotencia esto, porque tantas Karinas mueren todos los días, tantas Danielas desaparecen, tantas Josefas son maltratadas, tantas Domingas son calladas… Y nadie hace nada. 😓

No podi llegar y decir esa huea así #ResisteKarina pic.twitter.com/0xLpMZsopD

Uyy me perturba mucho esta teleserie..me deja mal siempre..pero hoy la kgó…fue demasiado..se q es ficción pero Karinas hay muchas por ahí y es inevitable asimilarlo 😢😢 #ResisteKarina

Alguien puede pensar en el Nacho ..No le maten más pololas #resistekarina pic.twitter.com/d4Gfp1NE56

Me encanta el apoyo de la Maite a la Josefa, así deberían ser los amigos, no como otros que yo conozco 😒 pic.twitter.com/vCiyEUgAnF

#ResisteKarina Qué teleserie más buena siñor jesú👏🏻Hace años que no veía una y está me enamoró❤️Amo las tramas policiales, donde observamos los límites del ser humano, trastornos de personalidad, etc! La embarró👏🏻Un casting de lujo y actores consolidados😍@canal13 #PactoDeSangre pic.twitter.com/TWwCc2jihV

