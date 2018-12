Gerardo Reyero, la voz de todos: "Esto no se trata de imitar, el doblaje es crear voces"

¿Conoces a Gerardo Reyero? Tal vez no su rostro, pero estamos seguros de que reconoces su voz. Por varias décadas, Gerardo ha doblado las voces de personajes de series, animación, películas y videojuegos.

Actualmente es invitado de manera constante a convenciones de fanáticos en toda Latinoamérica. Reyero es de nacionalidad mexicana y hace poco visitó Chile, momento en el que nos contó más sobre su trayectoria. En febrero del 2019 cumplirá 30 años dedicado al doblaje.

¿Qué lo motivó a seguir la carrera de doblajista?

Freezer de Dragon Ball Z. / Captura

Un vez que la conocí me enamoré de ella. Lo que me motiva todos los días a seguir haciendo doblaje es el reto que implica interpretar personajes nuevos todos los días o personajes antiguos como en el caso de Freezer, pero con una nueva visión.

Porque doblar a Freezer hace 20 años no es lo mismo que doblarlo ahora. Antiguamente no sabíamos quién estaba viendo la serie.

Ahora sabemos que detrás de la pantalla donde estamos doblando hay 450 millones de seguidores humanos, hispano parlantes que disfrutan de la serie o de alguna película.

Está nuestro trabajo de por medio y también el prestigio. Ahora somos conocidos, por las redes sociales, por las convenciones, todo eso. Y eso nos da una doble responsabilidad.

Gerardo Reyero, doblajista. / Gentileza PimPress

Uno de sus personajes icónicos es Freezer, en "Dragon Ball". ¿Cómo fue el momento en que lo invitaron a ser parte de la serie?

Partí haciendo la voz de Tao Pai Pai y otros personajes en "Dragon Ball". Gloria Rocha tenía un equipo de actores muy selecto, nos protegía, por eso era como nuestra madrina. Y nos daba papelitos en todo lo que tenía. De repente podíamos hacer el estelar o papeles más pequeños, o medianos, lo que sea.

Ella me fue metiendo en papelitos pequeños hasta que dijo “yo te tengo que encontrar uno. Uno que me guste”.

Encontró a Tao Pai Pai, pero luego dijo “fue muy corto. Déjame esperar que haya algo bueno para ti. Porque esta serie tiene muchos capítulos”.

Cuando llegué a Freezer ella me dijo “este es para ti, este es el tuyo”. Gloria lo había pensado desde que lo vio, desde que le dijeron que él era el emperador del universo.

Gloria pensó que no podía tener una voz suavecita, ni alocada ni nada, se necesitaba una voz fina.

Ella decía que “el rey tiene que hablar como rey”, “el presidente como presidente” y más. Por eso, "Dragon Ball" es como es. Las voces son al gusto de ella. Ella veía el personaje y decía “tiene que tener voz de”. En el caso de Gokú “voz de galán joven”.

También ha doblado a Liam Neeson. / Captura

Otra cosa que siempre Gloria nos decía es que lo que hace el monito, como les decíamos, nosotros teníamos que hacerlo. Si lo veíamos gritar, había que gritar con la misma pasión., la misma emoción y si se puede, más todavía.

En el caso de Freezer no hubo casting. En realidad no hubo ningún casting, ella elegía las voces. Para otras series había, pero en ésta confiaron en ella y su criterio para toda la serie. Toei solo aprobaba o desaprobaba.

¿Cuáles son los personajes que más recuerdan los fans?

Los personajes que más recuerdan son por supuesto Freezer, Darien, Gai sensei de la serie "Naruto", películas como "V de Venganza", "Hellboy", Han Solo en "La Guerra de las Galaxias", Capitanazo de "La Casa de los dibujos". Depende mucho de las edades.

Han Solo. / Captura

Hay gente que me recuerda por doblarle la voz a Liam Neeson, por narraciones, series de los 90`s como X-Men o Transformers, son tantas que ya de repente no me acuerdo. Pero los fans se acuerdan con exactitud hasta de los capítulos en los que trabajé.

¿Haz participado en doblaje de videojuegos?

En "League of Legends" doblé a Jarvan IV, Blitzcrank, Xerath. En "Halo" doblé al Sargento Johnson, Pete Stacker. Y en "Mortal Kombat" a Raiden. He ido a convenciones por animé y una vez, acá en Chile, vine a Festigame por "League of Legends".

¿Estas en algún proyecto actualmente?

Tengo proyectos de doblaje en películas series y videojuegos. No puedo hablar porque tengo contrato de confidencialidad. Sin embargo, les va a encantar, son proyectos muy buenos.

¿Pero ninguno de esos se pueden contar?

¡Nooo! ¡No puedo! Me multan con 15.000 dólares. Es muchísimo.

Maito Gai. / Captura

¿Qué le dirías a los jóvenes que están empezando en esta carrera?

No lo hagan por moda o buscando fama. Que lo hagan por verdaero amor. Que de verdad les apasione la actuación.

Si se suben a un escenario y sienten que quieren actuar por el resto de sus vidas, sigan con el doblaje, porque es una rama de la actuación.

Si sólo les gusta imitar voces, no se metan al mundo del doblaje. Esto no se trata de imitar voces, el doblaje es crear voces.

Reverendo Alegría. / Captura

¿Cuál es tu opinión sobre Chile?

Esta la sexta vez que visito Chile. Me encanta. Es de los países que más he visitado. No solamente me gusta por eso, sino que la gente me encanta.

Es muy educada, a diferencia de otros países. Acá te saludan o te piden por favor las cosas. En México nos da vergüenza pedirnos cosas de esa manera.

Acá en Chile hasta el Metro te dice por favor y te explica las cosas si hay problemas. En cambio en México ni te enteras por qué está el metro detenido 3 horas. Eso me gusta mucho de acá, la amabilidad y su educación.

¡Mira el video! Gerardo nos dejó un saludo muy especial:

Una lista con algunos de sus personajes: