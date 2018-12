Pedro Astorga se estaría dando nueva oportunidad en el amor con ex de Karol Lucero

"El nuevo amor que remece la farándula". Así fue como los panelistas de Intrusos presentaron el romance que estarían viviendo Pedro Astorga y Cata Vallejos, ex polola de Karol Lucero.

Según informaron, la ex "Calle 7" y el ex chico reality estarían poniendo sus mayores esfuerzos en mantener su relación en secreto. Sin embargo, sus actitudes no han pasado tan desapercibidas.

La Red

Rodrigo Van Cauwelaert, aseguró que entre ambos "hay algo más que una amistad". Y para probarlo, mostró una foto que compartió Cata Vallejo junto a Newén, perro de Pedro Astorga. Esta pista, condujo a los periodistas del programa a dilucidar que algo pasaba entremedio.

"Yo sé que llevan un buen rato", agregó Van Cauwelaert, explicando que cuando vincularon a la modelo con Toarii, ella se mostró preocupada porque estaba con alguien.

"Entonces llevan harto tiempo, no es una relación de una semana", comentó Michael Roldán.