Alberto Plaza y Pablo Herrera incursionan en el reggaetón y versionan "Despacito"

Aunque es abiertamente crítico con el reggaetón, el cantautor nacional Alberto Plaza aceptó el reto de hacer su propia versión del "Despacito" de Luis Fonsi.

La voz de "Milagro de abril" junto a Pablo Herrera, fue parte del último episodio de "No culpes a la noche" de TVN donde su conductora, Katherine Salosny les dio un tremendo pero divertido desafío: vestirse como reggaetoneros y cambiar la letra de la exitosa canción.

"Me gusta el reggaetón", dijo Plaza, "pero no todo el reggaetón. Me gusta como el 1%. El reggaetón trata mal a la mujer, la trata como un objeto sexual, y a mí no me gusta eso".

Finalmente, los músicos asumieron la tarea y, con el ritmo del hit urbano interpretaron las letras de sus éxitos "Yo te seguiré" y "Amor, amor" respectivamente.